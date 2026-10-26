lunes 26  de  octubre 2026
OBITUARIO

Hallan muerto en Mónaco a primo segundo del príncipe Alberto II

El cuerpo de De Antoine Massy, de 29 años, fue encontrado en una zona ajardinada adjunta al bulevar de Larvotto

El príncipe de Mónaco Alberto II.

El príncipe de Mónaco Alberto II.

AFP

PARIS.- Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II de Mónaco, fue hallado muerto el domingo en un jardín del principado, informó hoy el diario local Monaco-Matin, al dar cuenta también de la detención este lunes de una persona en el marco de las primeras pesquisas.

El cuerpo de De Massy, de 29 años, fue encontrado en una zona ajardinada adjunta al bulevar de Larvotto, detrás de la Villa Sauber, uno de los edificios culturales más conocidos de Mónaco, precisó el rotativo.

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La investigación policial se inició después de que un familiar, preocupado por la ausencia del joven en un almuerzo familiar el domingo, acudiera a la Seguridad Pública de Mónaco.

Por el momento no se ha precisado si la persona detenida está relacionada directamente con la muerte o si se trata de un testigo.

Parentesco

De Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, y nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III, por lo que era primo segundo del actual soberano monegasco, Alberto II.

El príncipe Alberto II y la princesa Charlène expresaron su pesar por su fallecimiento en un comunicado difundido hoy por el Principado.

"Sus Altezas Serenísimas el príncipe Alberto II y la princesa Charlène han conocido con tristeza el fallecimiento de Antoine de Massy, de 29 años, nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III", señala el breve comunicado.

La nota destaca asimismo la afición de De Massy al tenis y sus vínculos familiares con este deporte en Mónaco.

"Sus Altezas se unen al dolor de su familia y de sus seres queridos y les transmiten sus sinceras condolencias en estas dolorosas circunstancias", concluye el comunicado.

FUENTE: Con información de EFE

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