Kim Kardashian celebra sus 46 años con vestidos vintage y sin Lewis Hamilton

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una velada privada en el restaurante Baldi del hotel Waldorf Astoria, en Beverly Hills.

La empresaria usó dos diseños vintage de Paco Rabanne pertenecientes a la colección otoño-invierno 1995 para la ocasión.

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Ambas piezas, confeccionadas en malla metálica con incrustaciones de cristales, destacaron por su silueta corta estilo túnica, mangas acampanadas, profundos escotes y transparencias sutiles sobre un conjunto de lencería negra.

Kardashian llegó a la cena luciendo una versión del minivestido en verde, complementada con un tocado de inspiración futurista adornado con piedras a juego y sandalias negras de tacón.

Al retirarse del restaurante, optó por la variante en tono fucsia rojizo del mismo diseño, combinada esta vez con un tocado de cristales rojos y un collar a juego.

El estilismo estuvo a cargo de Law Roach, mientras que el director creativo Olivier Rousteing colaboró en la selección de las piezas de archivo.

A través de sus redes sociales, Kim Kardashian compartió imágenes y detalles del evento, ofreciendo un vistazo a la celebración, la ambientación del salón y los momentos más destacados de la velada junto a su entorno cercano.

Rob Kardashian entre los asistentes a la velada

Junto a Kim estuvieron su madre, Kris Jenner, y sus hermanas Kourtney, Kylie y Khloé, quien le dedicó un mensaje a través de Instagram en el que expresó su deseo de «felicidad sin público, momentos tranquilos, risas inesperadas y la paz de no tener nada que demostrar» en este nuevo año.

El cumpleaños contó con la inusual asistencia de Rob Kardashian, quien raramente acude a eventos públicos, así como de un grupo de amigas integrado por La La Anthony, Tracy Nguyen, Olivia Pierson, Natalie Halcro y Stephanie Suganami.

En cambio, la modelo Kendall Jenner no figuró en las imágenes de la fiesta. Tampoco estuvo presente el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien la empresaria ha sido vinculada sentimentalmente.

Hamilton ya había celebrado previamente con Kardashian durante una escapada a Filipinas la semana anterior, antes de su compromiso en el Gran Premio de Estados Unidos.