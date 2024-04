Fallece activista inmortalizado en canción de John Lennon

Sinclair fue condenado en 1969 a entre 9 años y medio y 10 años de prisión por el juez Robert Colombo, de Detroit, por darle dos porros a agentes encubiertos. Cumplió una condena de 29 meses, pero fue liberado unos días después de que Lennon, Stevie Wonder, Bob Seger y otros actuaran frente a 15.000 asistentes en la Arena Crisler de la Universidad de Michigan.

“They gave him 10 for two/What else can Judge Colombo do/We gotta set him free” (Le dieron 10 por dos / ¿Qué más puede hacer el juez Colombo? / Tenemos que liberarlo), cantó Lennon en John Sinclair, una canción que el ex-Beatle escribió y que inmortalizó al activista.

Lennon y su esposa, Yoko Ono, actuaron en el John Sinclair Freedom Rally realizado del 10 al 11 de diciembre de 1971, celebrado en el estadio de baloncesto en Ann Arbor. Subieron al escenario pasadas las 3:00 a.m., unas ocho horas después de que comenzara el evento.

Más temprano en la noche, la esposa de Sinclair, Leni, había llamado a su esposo encarcelado, y la conversación entre la pareja y su hija de 4 años, Sunny, se amplificó para que la multitud, que coreaba ¡Liberen a John!, la pudiera escuchar.

“Estoy tratando de llegar a casa. Quiero estar con ustedes”, dijo un sollozante Sinclair a la multitud esa noche, un viernes. Y lo logró el lunes.

En el momento del arresto de Sinclair, la posesión de marihuana era un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión. Fue arrestado en Detroit mientras vivía como poeta y activista que cofundó el Partido de las Panteras Blancas. Recibió la pena máxima.

El día antes del concierto, la Legislatura de Michigan votó a favor de reducir a un delito menor la pena por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, punible con hasta un año de prisión.

Debido a que ya había cumplido dos años y medio, Sinclair fue liberado de prisión tres días después del concierto.

“Para mí, es como entrar en un mundo completamente diferente al que dejé en 1969″, escribió Sinclair en Guitar Army, una colección de sus escritos que se publicó a principios de la década de 1970.

La muerte de Sinclair se produjo solo dos meses después del fallecimiento del cofundador de MC5, Wayne Kramer.

Sinclair también promovió conciertos y festivales y ayudó a establecer el Taller de Artistas de Detroit y el Centro de Jazz de Detroit. Enseñó historia del blues en la Universidad Estatal de Wayne; presentó programas de radio en Detroit, Nueva Orleans y Ámsterdam; y escribió notas para álbumes de artistas como The Isley Brothers y Harold Melvin & The Blue Notes.

Sinclair nunca dejó de promover y participar en el uso de la marihuana.

Ayudó a crear Hash Bash, una celebración anual de marihuana en la Universidad de Michigan, y se desempeñó como coordinador estatal de la sección de Mchigan de Norml, la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana.

“El único tema en el que realmente me he mantenido activo es el de la marihuana, porque es muy importante”, dijo a Free Press. “Ha sido una guerra continua durante 80 años contra personas como tú y como yo. No tienen por qué meterse con nosotros por drogarnos”.

Sinclair tuvo dos hijas de su matrimonio con Leni Sinclair. Se divorciaron en 1988. En 1989, Sinclair se casó con Patricia Brown.

FUENTE: AP