viernes 20  de  marzo 2026
DENUNCIA

Activista colombiano denuncia presencia de presuntos guerrilleros en EEUU

Oswaldo Ortiz difundió un video en redes sociales en el que increpa a supuestos miembros de grupos armados colombianos en EEUU

Fotografía de archivo del 1 de febrero de&nbsp;2017&nbsp;que muestra a guerrilleros de las FARC.&nbsp;
Fotografía de archivo del 1 de febrero de 2017 que muestra a guerrilleros de las FARC.  EFE / ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - El empresario colombiano radicado en Estados Unidos y creador de contenido político, Oswaldo Ortiz, difundió un video en sus redes sociales en el que denuncia la presencia de presuntos exguerrilleros colombianos en territorio estadounidense, en medio de un tenso intercambio verbal grabado en la ciudad de Miami.

En las imágenes, Ortiz —conocido por su activismo político de oposición y su discurso crítico contra el socialismo y el comunismo— increpó a unos sujetos a quien señaló de tener vínculos con la guerrilla colombiana y de estar vinculados a crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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Durante la confrontación, el activista afirma que estos individuos serían responsables de graves abusos y menciona la cifra de “18.000 niños asesinados o violentados”, acusación que repite de manera insistente mientras exige que se identifiquen ante la cámara.

“Están en el lugar equivocado”, afirmó Ortiz en el video, al tiempo que sostiene que quienes defienden el socialismo deberían vivir en países como Cuba o Venezuela y no en Estados Unidos.

Llamado a deportaciones

En la grabación, Ortiz también asegura que personas con presuntos antecedentes guerrilleros estarían viviendo en Miami, y afirma que estos casos deberían ser investigados por las autoridades migratorias.

“Tenemos un par de guerrilleros metidos aquí y los vamos a deportar”, dice en el video, mientras pide que las imágenes se difundan en redes sociales.

El activista sostiene que Estados Unidos no debería convertirse en refugio para individuos vinculados con organizaciones armadas o con ideologías que, según él, han generado crisis políticas y económicas en varios países de América Latina.

El video fue difundido por el propio Ortiz en sus plataformas digitales y comenzó a circular ampliamente entre comunidades latinoamericanas en redes sociales, especialmente entre sectores de la diáspora colombiana y cubana en el sur de Florida.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que confirmen las acusaciones formuladas en el video, ni autoridades estadounidenses han informado sobre investigaciones relacionadas con los señalamientos realizados por el activista.

Ortiz se ha dado a conocer en redes sociales por su activismo político y por difundir contenido crítico contra gobiernos y movimientos de izquierda en América Latina.

El episodio vuelve a poner de relieve la polarización política entre sectores de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, particularmente en ciudades como Miami, donde conviven comunidades que han emigrado de países marcados por conflictos ideológicos y crisis políticas.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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