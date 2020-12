Fallece Edgardo del Villar, presentador de Telemundo

"Falleció Edgardo del Villar. Nos unimos para ofrecer nuestro más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija, Dana Princesa. Permanecerán para siempre en nuestros corazones. Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47, lo reconocimos como un periodista y narrador talentoso, con una sonrisa que iluminó la pantalla", siguió el texto.

Su esposa, Carolina Novoa, escribió: "Descansa en Paz! Por siempre serás mi Príncipe Azul!" en la leyenda de una foto en la que aparece junto a él, que publicó en su cuenta de Instagram.

En agosto de este año, Edgardo del Villar anunció que se retiraba por unos meses de la televisión para centrarse en su salud, pues le fueron diagnosticados diversos tumores cerebrales.

"He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer", dijo Edgardo del Villar en un video publicado el pasado 24 de agosto.

En octubre de 2019, Edgardo del Villar anunció que había vencido al cáncer en una primera batalla de su tratamiento, pues meses antes fue diagnosticado con tres tumores cerebrales, que le fueron extirpados. No obstante, el periodista tuvo que someterse a un nuevo tratamiento médico.

"Con sus oraciones, con sus buenos deseos podré salir adelante y por favor continúen en contacto conmigo, cuando pueda les estaré compartiendo información sobre este progreso, yo continuaré mandándoles bendiciones, mandándoles muchísimo cariño y muchísima buena vibra. La vida tiene ciclos que se abren y también otros que se cierran y nos dejan lecciones que siempre apreciaré pero estos ciclos", expresó.

Antes de unirse a la cadena de Telemundo en 2013, Edgardo del Villar fue presentador durante 12 años de "Las Noticias", el noticiero de televisión de Televisa en Monterrey, México.

A lo largo de 10 años, se desempeñó como director de noticias y presentador de varias redes de radio, incluyendo MVS, Radio Fórmula y Núcleo Radio Monterrey. Edgardo del Villar también trabajó como asesor del Consejo Editorial del Grupo Reforma.