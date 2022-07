Fallece el actor y modelo Antonio Ibáñez a los 34 años

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, pueden ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí se podrán perder en mi alma linda y generosa", se lee en la cuenta de Instagram del español.

Asimismo, la familia indicó a través de un storie que Antonio Ibáñez fue velado en Granada hasta la 1:00 p.m. (hora de España) de este miércoles.

"Para quien quiera compartir su amor por Antonio, estaremos en el tanatorio de San José (sala 2) en Granada desde ahora hasta mañana (día 13) hasta las 13:00", comunicaron.

Antonio Ibáñez.jpeg Información del velatorio del actor y modelo español Antonio Ibáñez. Captura de Pantalla/Instagram/@antonibanez

Ante la noticia, la Unión de Actores y Actrices de España envió un mensaje de condolencias.

"Triste noticia. Hoy nos despedimos del actor madrileño Antonio Ibáñez. Desde la Unión de Actores y Actrices queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y amigos/as del actor. #DEP", publicó en Twitter la organización.

Desde la Unión de Actores y Actrices queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y amigos/as del actor. #DEP pic.twitter.com/oVa3ak3VwW — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 12, 2022

Antonio Ibáñez nació el 22 de noviembre de 1987 en Granada. "En el año 2010 se mudó a Madrid, siguió con su formación como actor y consiguió sus primeras apariciones en televisión en series como Aida , La que se avecina, Ciega a citas y El Ministerio del tiempo. Su primer papel protagonista fue en la película Chicas paranoicas, que obtuvo buena acogida en festivales internacionales de cine", se lee en su página web.

Además de trabajar como modelo y actor también se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Granada. Sus obras están disponibles en su web.

"Mientras que en el ámbito pictórico, tras abrir su estudio de arte en el 2016, su afirmación Internacional vino en el año 2019, cuando fue representado por una galería de arte en París".