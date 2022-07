Fallece el padre del actor Eduardo Verástegui

"Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del padre. Tu partida me llena de dolor, pero siento mucha paz, porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del cielo. Solo puedo agradecer al señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre", expresó el actor en su cuenta de Instagram al mostrar varias fotografías junto a su padre.

"José Jesús Verástegui Treviño, mi papá, acaba de partir a sus 72 años. Trabajador incansable y fuerte, siempre honesto, nunca te rendiste ante nada. Me quedo con tus manos apretadas al rosario todos estos días; con tu amor interminable de padre, de esposo, de abuelo, de amigo. Con tu fortaleza de luchador, con tus convicciones inquebrantables y tu enorme amor por tu tierra mexicana", agregó Verástegui.

"Gracias papá por marcarnos el camino a seguir a mi mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos. Te amo. Hoy rezamos juntos tu último rosario, y esa es una gracia más que me regaló el señor: me acompañaste como tantas veces en el #Rosarioporelmundo porque eras parte fiel del #RinconGuadalupano y lo seguirás siendo ahora desde el cielo. Te fuiste en la forma en que le he pedido siempre al señor que quisiera irme también: rezando el rosario. Me acompañaste hasta terminar el 5to misterio y descansaste. Gracias, Dios querido por ese don. Hasta cada rosario, papá. Y sé que, si ahora pudieras responderme, dirías algo parecido a esta oración de San Agustín", finalizó el actor tras escribir la oración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui)

Aún se desconoce la causa de la muerte, pero el pasado 23 de julio Eduardo Verástegui pidió oraciones por su padre, quien se encontraba hospitalizado.

"Don José Jesús Verástegui. Un guerrero. Mi roca, mi padre, mi amigo. Gracias a tantos que están pendientes de su salud, que han llamado, que rezan, que acompañan a mi familia en estos momentos. Por favor, sigamos rezando. ¡Los quiero, familia!", dijo el mexicano.

Don José Jesús Verástegui. Un guerrero. Mi roca. Mi padre. Mi amigo. Gracias a tantos que están pendientes de su salud, que han llamado, que rezan, que acompañan a mi familia en estos momentos. Por favor, sigamos rezando. ¡Los quiero, familia! pic.twitter.com/UgYI9guebA — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 24, 2022

Por otra parte, el actor de producciones como Bella y Un amante para tres agradeció en Twitter el apoyo que ha recibido en este momento.

"Familia querida, muchas gracias a todos por sus oraciones. Mi papá, José Jesús Verástegui Treviño, ya descansa con Jesús. Virgen de Guadalupe, cúbrelo con tu manto sagrado hoy y siempre".