Fallece el periodista Hugh Downs a los 99 años de edad

"El Libro Guinness de los Récords" reconoció a Downs como el que había registrado más horas frente a la cámara que cualquier otra persona de la televisión hasta que Regis Philbin lo superó en 2004.

Trabajó en los programas de televisión "Today" y "Tonight" de NBC, el programa de juegos "Concentration", co-organizó el programa de la revista ABC "20/20" con Barbara Walters y las series de PBS "Over Easy" y "Live From Lincoln Center".

"He trabajado en muchos programas diferentes y he hecho tantos programas al mismo tiempo", dijo Downs en una entrevista de 1986 para The Associated Press. "Una vez dije que había hecho todo en la radio y la televisión, excepto deportes de juego por juego". Entonces recordé que había cubierto un combate de boxeo en Lima, Ohio, en 1939", expresó.

Downs comenzó su carrera de transmisión a la edad de 18 años como locutor por $12 a la semana en una pequeña estación de radio de Ohio. Cuando apareció la televisión, al principio lo vio como un truco, pero rápidamente se dio cuenta de que probablemente era un monstruo y consideró que sería mejor que se metiera en eso.

En Chicago trabajó como locutor, que fue una incubadora de televisión en 1950, para "Kukla, Fran & Ollie" y "Hawkins Falls", que según él fue la primera telenovela de la televisión. En 1954, se dirigió a Nueva York para "The Home Show".

En 1961, Newsweek lo describió como "un lector glotón con un cerebro de primer nivel que mantiene curiosidad y ejerce como un Caniche premiado".

Su reputación era tal que incluso se ganó el derecho de aprobar cualquier comercial que le asignaran leer, esforzándose por mantener alejadas las dudosas afirmaciones.

"Mi lealtad estaba con la persona que estaba sintonizando", expresó. “Fue conveniente. Si perdiera mi credibilidad, ¿Qué uso le daría a un cliente?", agregó.

Downs tenía un interés particular en la ciencia, una vez que se lanzó a un monólogo en el programa Paar sobre la ciencia que subyace al esquí acuático. Esto provocó que Paar bromeara. "Bueno, Hugh, cuando te ahogues, sabrás la razón".

Su interés en los problemas del envejecimiento, incluso obtuvo un título de posgrado en gerontología, se destacó en su serie del Servicio de Radiodifusión Pública "Over Easy", así como en muchas de sus piezas "20/20".

"Todos sufrimos en nuestra cultura de la idea... de que la juventud era la gran cosa", dijo.

“Ha habido una especie de pérdida de respeto por las personas mayores y perdemos la sabiduría de las personas mayores. Perdemos la capacidad de ver que el deterioro y la decrepitud no necesariamente van con la edad".

Su trabajo en "20/20" también mostró su espíritu aventurero, como el momento en que montó una orca, y otra vez se puso un aparato de respiración para nadar cerca de un gran tiburón blanco. Hubo una peligrosa expedición al Polo Sur en la que un participante estuvo a punto de morir.

"Estoy interesado en la ciencia, el medio ambiente, la medicina y ciertas personalidades", declaró. “Solo hago las historias que quiero hacer. No quiero ser solo el ancla".

Downs comenzó su trabajo como el segundo plátano de Paar en 1957, después de una temporada como presentador de "The Home Show" de NBC.

En un incidente muy publicitado en febrero de 1960, Paar salió del aire en una disputa que involucraba la red que cortaba una broma de Paar "retrete de agua" (inodoro) y a los censores no les gustaba. Downs recibió elogios por decirle tranquilamente a la audiencia "Me gustaría pensar que esto no es definitivo" y mantener el show en vivo hasta la hora de cierre.

Downs dijo más tarde que esperaba que Paar regresara en cualquier momento al escenario. "Con algún golpe o algo así. No lo hizo". Pero Downs dijo que finalmente estaba agradecido por el impulso que le dio a su carrera.

Paar finalmente regresó al programa unas semanas más tarde.

La partida de Paar de "Tonight" en 1962 allanó el camino para Johnny Carson. Mientras tanto, Downs comenzó su carrera de nueve años como presentador del programa "Today". Walters fue un colega de "Today" gran parte de ese tiempo. Ella era una admiradora de Downs que elogió su generosidad.

Expresó modestamente sus puntos de vista en el libro de 1995 The Box: An Oral History of Television, 1920-1961. "En cierto modo, cuanto menos talento tenga o despliegue, menos posibilidades tendrá de sobreexposición. Esa puede ser la razón por la que he estado en la televisión más que nadie en el mundo".