Fallece la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años

De acuerdo con información reseñada en La Vanguardia, el deceso de la artista ocurrió 18 meses después de que muriera su hijo, de 17 años, tras estar una semana desaparecido luego haberse escapado del centro de rehabilitación en el que se encontraba.

"La cantante confirmó el pasado 8 de enero de 2022 que su hijo Shane había fallecido por suicidio y remarcó que nadie siguiera su ejemplo. “Mi precioso hijo, Nevi’im Nesta Shane O’Connor, la luz de mi vida, ha decidido acabar su lucha terrenal y está con Dios”, escribió un tuit", publicó el medio español en su página web.

O'Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing Compares 2 U, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, The Lion and the Cobra y I Do Not Want What I Haven't Got fueron grandes éxitos comerciales.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar con una serie de polémicas.

Según dijo, fue maltratada por su madre durante su infancia, y criticó enérgicamente a la Iglesia católica, a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos. En 1992 rompió ante una televisión norteamericana un retrato del papa Juan Pablo II.

En 1999 protagonizó otra polémica cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó sacerdotisa.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

En los últimos años se valió de las redes sociales para amenazar a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia y hablar de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas.

FUENTE: Redacción con información de AFP