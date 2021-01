Fallece la premio Oscar Cloris Leachman por "La última película"

Una actriz de carácter con un rango extraordinario, Cloris Leachman no se podía encasillar. En los primeros años de su carrera en televisión apareció como la madre de Timmy en la serie “Lassie”. Interpretó a una prostituta de la frontera en “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, una integrante de una familia criminal en “Crazy Mama” y Blücher en “Young Frankenstein” de Mel Brooks, en la que la simple mención de su nombre generaba reacciones equinas.

“Cada vez que escucho a un caballo relinchar pienso por siempre en la inolvidable Frau Blücher de Cloris”, tuiteó Brooks calificando a Leachman como “locamente talentosa” e irremplazable.

Las redes sociales se llenaron de reacciones de los colegas que la admiraron. Steve Martin dijo que Leachman “llevó los misterios de la comedia a la pantalla grande y chica”. Por su parte Ed Asner de “The Mary Tyler Moore Show” escribió: “Nada de lo que pueda decir superará la enormidad de mi amor por ti”; “aplausos en cada entrada y en cada salida”, dijo Rosie O’Donnell.

“No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que se te corrían las lágrimas por la cara”, dijo en un comunicado Juliet Green, quien por mucho tiempo fue su manager.

La actriz Cloris Leachman Muestra su Emmy como actriz invitada destacada en una comedia por su papel en "Malcom in the Middle" en la 54ª entrega anual de los Primetime Emmy el 22 de septiembre de 2002 en Los Angeles.

En 1989 hizo una gira con “Grandma Moses”, una obra de teatro en la que envejecía de los 45 a los 101 años. Por tres años en la década de 1990 apareció en importantes ciudades como la esposa del capitán en la reposición de “Show Boat”. Y en la versión para cine de “The Beverly Hillbillies” de 1993, ella tomó el papel de Irene Ryan como la abuela Clampett.

También tenía un papel ocasional en “Malcolm in the Middle”, por el que ganó premios Emmy en 2002 y 2006. En total ganó ocho premios Emmy, incluyendo un trofeo por la comedia de Moore.

En 2008 concursó en “Dancing With the Stars”, no duró mucho en la competencia pero complació a las multitudes con sus brillantes trajes para danza, y por el hecho de que se sentaba en el regazo de los jueves y maldecía en la transmisión en vivo.

Aunque comenzó como Miss Chicago en el concurso Miss America, Cloris Leachman solía aceptar con gusto papeles poco glamurosos.

“Básicamente no me importa cómo me veo, fea o bella”, dijo en una entrevista en 1973. “No creo que la belleza se trate de eso. En un solo día cualquiera de nosotros es feo o bello. Me rompió el corazón que no pude ser la bruja de ‘The Wizard of Oz’ (‘El mago de Oz’) Pero también me gustaría ser la bruja buena. Phyllis combina los dos”.

“De alguna manera soy así en la vida, soy mágica, creo en la magia. Se supone que hay un punto en la vida en el que se supone que debes dejar de creer en eso, pero yo todavía no llego ahí”.

En la década de 1950, Cloris Leachman trabajó en dramas en vivo en la TV, demostrando su versatilidad en papeles que representaban los estándares de esa época.

“Una semana era una chica china, a la siguiente una rubia de Londres y semanas después alguien con el cabello oscuro”, recordó. En 1955 debutó en cine en la saga de suspenso de Mickey Spillane “Kiss Me Deadly” (“El beso mortal )— “Era la rubia desnuda que Mike Hammer recogía en una carretera oscura”.

Su triunfo llegó con “The Last Picture Show” de Peter Bogdanovich, basada en la novela de Larry McMurtry.

Cuando Cloris Leachman recibió el Oscar a mejor actriz de reparto en 1971, dio un discurso desordenado en el que agradeció a sus maestros de piano y concluyó: “Este es para Buck Leachman, quien pagaba las cuentas”. Su padre tenía una maderera.

Su papel más perdurable fue el de Phyllis Lindstrom en “The Mary Tyler Moore Show”.

Phyllis solía visitar el apartamento de Mary para quejarse de su esposo Lars y hacer comentarios ácidos sobre Mary y especialmente sobre su adversaria, otra inquilina, Rhoda Morgenstern (Valerie Harper). Phyllis era tan inesperadamente atractiva que Leachman protagonizó su propia serie derivada “Phyllis”, que se transmitió en CBS de 1975 a 1977.

En 2009 publicó su autobiografía “Cloris”, que llevó a encabezados en los tabloides por su recuento de una noche de sexo “salvaje” con Gene Hackman.

Cloris Leachman creció a las afueras de Des Moines, Iowa, donde nació en 1926. Su gran familia vivía en una casa de madera aislada sin agua potable, pero madre tenía ideas ambiciosas para sus hijos. Cloris tomaba clases de piano a los 5 años, y como la familia no podía costear un piano, practicaba en teclas dibujadas sobre cartón.

En 1953, Cloris Leachman se casó con George Englund, quien más adelante fue director de cine y productor. Ambos tuvieron cinco hijos: Adam, Bryan, George, Morgan y Dinah. La pareja se divorció en 1979. Su hijo Bryan Englund fue encontrado muerto en 1986 a los 30 años.