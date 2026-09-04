viernes 4  de  septiembre 2026
CONTROVERSIA

Representantes de Dragon Ball niegan que estén desarrollando parque temático en Francia

La teoría de un parque de la famosa serie surgió luego de que el presidente Emmanuel Macron y el príncipe heredero de Arabia Saudita anunciaran la construcción de tres parques temáticos

Una mujer observa una estatua de Dragon Ball en una tienda de la estación de metro de Tokio el 4 de septiembre de 2026.

Una mujer observa una estatua de Dragon Ball en una tienda de la estación de metro de Tokio el 4 de septiembre de 2026.

AFP/Andrew Caballero-Reynolds

TOKIO.- Los titulares japoneses de los derechos de Dragon Ball desmintieron haber dado su consentimiento para la construcción cerca de París de un parque temático dedicado al universo del famoso manga.

"Algunos medios de comunicación han informado que 'se tomó la decisión de construir un parque temático de Dragon Ball en Francia'. Ni nuestra empresa, ni ninguna de las empresas que poseen los derechos sobre esta propiedad han otorgado una licencia relacionada con este proyecto", afirmó la empresa Toei Animation en un comunicado publicado en japonés a principios de esta semana.

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"No tenemos conocimiento de ningún elemento que apunte en ese sentido", completa el texto.

Presunción

El 24 de agosto, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, anunciaron conjuntamente la construcción de tres parques temáticos en Cergy-Pontoise, 35 kilómetros al noroeste de París, con una inversión de 6.000 millones de euros (unos 6.900 millones de dólares).

Este proyecto "surgió de una conversación entre el presidente de la República y el príncipe heredero en diciembre de 2024" en Riad, cuando descubrieron su "pasión compartida" por los mangas "y, en particular, por Dragon Ball Z", dijo entonces una asesora de Macron.

Por su parte, la presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, había indicado que llevaba "18 meses" trabajando en este proyecto inspirado en el manga japonés.

La empresa Qiddiya Investment Company (QIC), propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita y que invertirá en estos parques de atracciones, prefirió hablar de conversaciones en curso con grandes marcas internacionales titulares de licencias.

Varias empresas japonesas poseen los derechos sobre la serie de culto Dragon Ball, según el tipo de medio en el que se utilicen.

La empresa Bandai Namco Entertainment, otro posible titular de los derechos, se negó el viernes a hacer comentarios a la AFP, mientras que una portavoz de Shueisha, la editorial japonesa de los mangas de Dragon Ball, dijo a la agencia de noticias francesa que no tenía nada que ver con este proyecto.

"Por otra parte, todas las imágenes conceptuales y secuencias de video del parque temático utilizadas en estos reportajes son las publicadas durante el anuncio realizado el 22 de marzo de 2024 por Qiddiya Investment Company en Arabia Saudita y nuestra empresa", precisó Toei en su comunicado.

"Se refieren al parque temático cuya construcción está prevista en Qiddiya City, en Arabia Saudita. Estas imágenes y videos no tienen absolutamente ninguna relación" con un complejo de atracciones en Francia, concluyó la empresa japonesa.

FUENTE: AFP

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