viernes 4  de  septiembre 2026
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Michelle Salas habla sobre la salud de Luis Miguel

En junio trascendió que Luis Miguel estaba hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York

Michelle Salas junto a Luis Miguel.

Michelle Salas junto a Luis Miguel.

Captura de pantalla/Instagram/@michellesalasb
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En los últimos años, Michelle Salas y Luis Miguel han demostrado que los conflictos del pasado quedaron atrás y el vínculo que los une se fortalece con el tiempo. Y recientemente, la modelo y creadora de contenido habló sobre cómo se encuentra la salud de su padre, quien meses atrás se sometió a un procedimiento quirúrgico.

Fue en Monterrey, Nuevo León, México, donde Salas fue abordada por la prensa. "Contentísima de estar aquí en Monterrey, me vine a echar mis taquitos que me encantan", dijo sobre su visita a la ciudad junto a su esposo, el empresario Danilo Díaz Granados.

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Posteriormente, los representantes de medios de comunicación le preguntaron por la salud del intérprete a lo que ella respondió: "Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios. Está super bien, descansando a gusto... Alistándose para lo que viene".

Cirugía

En junio trascendió que Luis Miguel estaba hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, un centro de salud especializado en cardiología.

Según reportó entonces la revista Semana, el Sol de México fue operado y se mantinía en observación.

"(Ha estado bajo un) estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad", informó la revista el 17 de junio.

Se pudo conocer que la intervención fue exitosa y que el cantante evoluciona de manera positiva. "Los partes médicos que se han trasladado a su círculo más cercano hablan de una evolución 'plenamente favorable'", agregó el medio.

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