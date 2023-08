Fallece en Miami el cantante Freddy Cárdenas, a los 51 años

Fue el cantante principal de Celia, el musical, dirigido por Gonzalo Rodríguez. En esa producción compartió escenario con Lucrecia y Lenia Díaz Díaz. También actuó en el último concierto de Cachao en el Arsht Center.

"Era el primero que llegaba, el mejor vestido, la mejor vibra, siempre llegaba puntual, un tipo excepcional y elegante. Era un músico de alma vieja, porque en esta época vestía con el glamour de los años 50, siempre con zapatos de dos tonos en el escenario. Sin todos los músicos fueran como Freddy, el negocio de la música sería genial. Era muy caritativo, siempre dijo presente a la Liga Contra el Cáncer o cualquier otro evento benéfico", dijo Omer Pardillo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"La pérdida de Freddy Cárdenas viene acompañada de un dolor desgarrador. Freddy fue fundador de Celia Cruz All Stars y siempre estaba ahí para rendirle homenaje a la música de Celia Cruz", inicia el comunicado emitido en Facebook por Celia Cruz All Stars.

Sus compañeros destacaron que trabajar con Cárdenas fue un honor, y que el intérprete deja un vacío importante en la agrupación. Freddy estará siempre en nuestros corazones, y en nuestra música. Dondequiera que esté será recordado siempre por su amabilidad y por su profesionalismo", continúa el escrito.

Por su parte, Lenia Díaz Díaz, también cantante de Celia Cruz All Stars, manifestó su sentir ante la noticia del fallecimiento de Freddy Cárdenas, a quien consideraba un amigo incondicional.

"Estoy devastada. Siempre fuimos amigos incondicionales, siempre estuvo para mí y yo para él, siempre tuvo palabras lindas para mí en mis momentos difíciles, tuvimos una hermandad. Muchas veces lloramos juntos. Con él se fue un pedazo de mi alma, literalmente, porque fue un amigo, de esos que ya no se ven, del concepto como persona y de valores que ya en este mundo que vivimos no se ve. No he tenido el coraje de publicar nada, me he dado cuenta que mi Facebook y mi Instagram están llenos de fotos con él. Tengo más fotos con él que con otros colegas", expresó Díaz Díaz.

Sobre la posible causa del fallecimiento, comentó:

"La causa aún no está clara, pero todos suponemos que haya sido que el corazón el falló, esta vez por vez definitiva. Estaba bajo tratamiento médico, tenía problemas en el corazón, no le bombeaba bien la sangre. Él tuvo un stroke y dos infartos en medio de la pandemia, en 2020. Y después estuvo hospitalizado otra vez. Estamos a la espera de saber cuándo será el funeral".

"Se nos fue una gran parte de Celia Cruz All Stars, siempre estuvo presente para apoyar el legado. Y a mí se me fue un gran hermano", añadió.

FUENTE: REDACCIÓN