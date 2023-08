Adele detiene concierto para defender a un fanático

AP/ Joel C Ryan, Archivo

En redes sociales corrió un video en el que se ve a un joven disfrutando con intensidad el concierto de la intérprete de Easy on Me. Sin embargo, al equipo de seguridad parece haberle molestado la actitud del joven, quien no solo cantaba a todo dar las canciones, sino también se paraba en momentos e incluso le brotaron lágrimas.