Fallece en Miami el escritor cubano Armando de Armas

En 1994, partió al exilio con unos amigos en un barco, asilándose en los Estados Unidos. En 1997, se unió a los escritores Ángel Cuadra, Indamiro Restano, Octavio R. Costa y Reinaldo Bragado Bretaña para fundar el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, del cual fue vicepresidente.

En su obra literaria destacan las novelas La tabla (Fundación Hispano Cubana, Madrid, 2008) y Caballeros en el Tiempo (Atmósfera Literaria, Madrid, 2013), los libros de ensayos Mitos del antiexilio, publicado en Miami en 2007 y traducido al italiano y al inglés, y Los naipes en el espejo, publicado en Nueva York en 2011 por Latin Heritage Foundation y sus colecciones de relatos Mala jugada (Miami, 1996 y The WriteDeal, 2012) y Carga de la Caballería (Miami, 2006).

El fallecimiento de Armando de Armas, ocurrido apenas unos días antes de cumplir los 66 años, representa una gran pérdida para la literatura cubana. Sus mayores legados serán su obra literaria y el respeto que cosechó de sus familiares, amigos y lectores. Se desconoce aún la causa de la muerte.

Ante la noticia, intelectuales y activistas se volcaron a las redes sociales para manifestar su sentir por tan importante pérdida.

"Nada tiene sentido. Adiós al más grande de todos. En el altar más poderoso, el cielo. Te quiero y admiro, Armando de Armas", expresó la escritora Zoé Valdés en Facebook.

La Feria del Libro de Miami también se pronunció sobre la muerte del escritor.

"La Feria del Libro de Miami lamenta el fallecimiento del escritor y periodista Armando de Armas. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento", se lee en la publicación en Facebook de Miami Book Fair.

Por su parte, Joaquín Gálvez, poeta, periodista y promotor cultural afincado en Miami, también dedicó a De Armas una publicación en las redes.

"Me he quedado estupefacto con esta noticia. Siento mucho su partida. Fue alguien cercano, de mis círculo de amigos, uno de los primeros escritores que conocí al llegar a Miami. Quedará siempre la memoria de los buenos momentos compartidos. Mi más sentido pésame a familiares y amigos. Que en paz descanse", expresó el escritor.

El escritor y periodista cubano radicado en Miami Luis de la Paz también se manifestó:

"Triste noticia: El escritor Armando de Armas ha fallecido. Anoche me llamó Denis Fortún para darme la noticias y no supe si escribir una nota de inmediato, si difundirla. Me embargó una gran tristeza, un desamparo, al enterarme de la partida de un amigo, y de un hombre a lo que llaman en el lenguaje cubano como “un hombre a todo”. Quedé impactado porque la literatura cubana acababa de perder a uno de sus escritores más brillantes, y la lucha contra la tiranía castrista, a un enérgico luchador. Descanse en paz", escribió De la Paz en Facebook.