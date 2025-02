Fallece músico mexicano Pepe Arévalo a los 88 años

"Esta madrugada, poquito antes de la mañana, falleció mi papá. Un mes de batalla, todos los días tras el infarto cerebral. Luchó como un león, tenía que descansar, quería agradecer a la gente que todos los días me escribía, la verdad que sin las oraciones de la gente que me quiere, yo no hubiera aguantado todo este mes", expresó Piña visiblemente afectado en el noticiero de N+. Reseñó Milenio.