Muere la actriz Michelle Tranchtenberg a los 39 años

MIAMI.- La actriz Michelle Trachtenberg , famosa por su participación en producciones como Harriet the Spy, Gossip Girl y 17 Again, falleció este 26 de febrero a los 39 años.

Según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York , las autoridades respondieron a una llamada de 911 alrededor de las 8:00 a.m., hora local, en la que reportaron que una mujer había sido hallada inconsciente en su apartamento ubicado en inconsciente en un apartamento en una lujosa torre de 51 pisos, ubicada en el vecindario Hell's Kitchen de Manhattan.

Al llegar los servicios de emergencia, identificaron a la actriz y la declararon muerta.

Las autoridades señalan que no se sospecha de un crimen, y se cree que la razón del fallecimiento está vinculado a problemas de salud de la víctima; hipótesis que será develada tras la autopsia.

Medios locales señalan que Trachtenberg se había sometido a un trasplante de hígado, por lo que se cree que la actriz experimentó complicaciones.

Trayectoria

Michelle saltó a la fama a los 8 años, cuando debutó como Nona Mecklenberg en la serie de Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete (1994 - 1996). Posteriormente, protagonizó las adaptaciones de cinematográficas de Inspector Gadget y Harriet the Spy.

Más tarde, se unió al elenco de Buffy, la Cazavampiros, donde encarnó a Dawn Summers, la hermana menor de Sarah Michelle Gellar.

Trachtenberg también participó en Six Feet Under, Weeds y Gossip Girl, interpretando a la villana Georgina Sparks. También coprotagonizó en 17 Again, junto con Zac Efron, Leslie Mann y Matthew Perry.