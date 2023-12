Fallece Ryan O'Neal, protagonista de la aclamada cinta "Love Story"

Su familia no ha revelado la causa de la muerte, pero a O'Neal le diagnosticaron leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012, según ha reportado la prensa especializada.

"Mi padre murió hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos querría a nosotros", expresó su hijo Patrick en una serie de publicaciones en Instagram.

"Mi padre se convirtió en una estrella de cine internacional con Love Story a principios de los 70, una década que arrasó protagonizando películas como What's Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event y The Driver", destacó con orgullo su hijo.

La leyenda de Hollywood

Ryan O'Neal nació en Los Ángeles en 1941 de una madre que era actriz de teatro y un padre que era novelista y guionista. El actor comenzó a boxear en la escuela, deporte que lo ayudó a desarrollar un físico impresionante antes de conseguir pequeños papeles en televisión. Y luego se convirtió en uno de los galanes más codiciados de Hollywood.

En Love Story, considerada entre los 10 mejores filmes románticos de todos los tiempos, dio vida a Oliver Barret, un estudiante de Harvard que se enamora de una estudiante de diferente clase social.

O'Neal también protagonizó la comedia What's Up, Doc (1972), con Barbra Streisand, además de la comedia dramática Paper Moon (1973), junto a su hija, Tatum O'Neal, y la épica bélica A Bridge Too Far.

El rompecorazones

Estuvo casado dos veces y tuvo cuatro hijos de tres distintas relaciones con quienes mantuvo una relación complicada durante años. O'Neal se casó primero con la actriz Joanna Moore, con quien tuvo dos hijos, incluida Tatum, y luego con la actriz Leigh Taylor-Young, con quien tuvo un hijo, Patrick.

"Como ser humano, mi padre era muy generoso. Y la persona más divertida en cualquier habitación. Y el más guapo claramente, pero también el más encantador. Una combinación letal", destacó su hijo.

Mantuvo romances con las actrices Ursula Andress, Jacqueline Bisset, Barbra Streisand, Diana Ross y Angelica Huston. Pero en 1979 conoció a quien fuera el gran amor de su vida, la actriz Farrah Fawcett, recordada por su papel en Charlie's Angels (Los Ángeles de Charlie), con quien tuvo un hijo, Redmond.

La pareja se convirtió en una de las más famosas de Hollywood. La relación de los actores dio de qué hablar por los dramas sentimentales, por lo que a menudo protagonizaron portadas de revistas. Se separaron en 1997 por una infidelidad del actor y después de siete años retomaron la historia de amor. Permanecieron juntos hasta el fallecimiento en 2009 de la actriz a causa de un cáncer. La muerte de Farrah sumió al actor en una profunda tristeza.

"Ryan nunca presumió. Pero tiene derecho a presumir en el cielo. Especialmente cuando se trata de Farrah. Todos tenían el póster, él tenía a la de verdad. Y ahora se encuentran de nuevo. Farrah y Ryan. Él la ha extrañado enormemente. Qué abrazo deben darse. Juntos de nuevo", dijo su hijo.