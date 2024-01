Familia de Griselda Blanco demanda a Sofia Vergara por serie de Netflix

"La actriz aparece como demandada en una nueva demanda obtenida por TMZ, en la que sus hijos adultos -actuando como representantes de su patrimonio- la demandan a ella y a Netflix, por lo que afirman que es un uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia en esta próxima serie", publicó TMZ .

CINE JLo será la traficante Griselda Blanco en "The Godmother"

"Por supuesto, la serie presenta a Sofía interpretando a la difunta Griselda en su apogeo como una de las más prominentes capos de la droga en el mundo, pero ahora sus hijos están tratando de evitar que se estrene la próxima semana y por eso están corriendo a los tribunales y pidiendo una orden judicial para bloquear su lanzamiento. La esencia de su argumento se reduce a esto. El hijo de Griselda, Michael, afirma que lleva años entrevistándose con unos tipos que intentan plasmar en papel la historia de su vida y la de su madre con la esperanza de convertirla en algún tipo de producción. Alega que estas entrevistas que hizo con ellos se remontan del 2009 y hasta el 2022", detalló el medio especializado en celebridades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

Según el hijo de la narcotraficante, la plataforma de entretenimiento estuvo interesada en producir un contenido sobre Griselda Blanco, pero dejando a un lado las entrevistas entre 2009 y 2022. Sin embargo, Michael afirmó que se enteró de que la nueva serie se basa en muchas de sus anécdotas y materiales, pero nunca vio un céntimo de ello. Explicó TMZ.

"...alegan que Netflix está arrancado su historia familiar y la tejió en la trama de su show y aseguran que el uso de sus propias imágenes y semejanzas en el show sin su permiso violan sus derechos", agregó el medio.

En medio de esta demanda, Sofía Vergara se encuentra de gira internacional promocionado la producción, pero aún no se ha pronunciado sobre este tema.

Sobre la serie de Sofía Vergara

Basada en hechos reales, Sofía Vergara encarna a Griselda Blanco, una narcotraficante y criminal colombiana, fundadora del cártel de Medellín.

También conocida como La viuda negra o La madrina de la cocaína, integró la cúpula del Cartel de Medellín y fue pionera del tráfico de cocaína y el crimen en Miami durante las décadas de los 70' y 80'.

Embed

Con este proyecto, del cual también es productora ejecutiva, la colombiana de 51 años está lista para dar un nuevo paso en su profesión, y específicamente dejar ver su versatilidad en la industria hollywoodense en la que es conocida como la famosa Gloria Delgado-Pritchett, su destacado personaje en la serie Modern Family.

"Fue emocionante porque yo quería hacer un proyecto que se sintiera real. Poder trabajar de la mano de productoras o proyectos desarrollados en Latinoamérica siempre ha sido un reto, dejar Los Ángeles por meses enteros para luego regresar no es tan sencillo como parece. Sin embargo, siempre he admirado el talento latino y sobre todo el colombiano. Para este proyecto, no tuve que abandonar mi hogar, sino que pude traerme a todos estos actores espectaculares para trabajar a mi lado y pude elegir a los actores que yo quise para hacer esta serie", declaró Sofía Vergara en una entrevista para la revista Aló.