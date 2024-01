Sofía Vergara vuelve a la televisión con la serie de Netflix "Griselda"

AP/Joel C Ryan/Invision

La actriz ha dejado claro que dar vida al interesante y peligroso personaje se tradujo en compromiso y esfuerzo, pues como en cualquier rol tuvo que someterse a aprender algunas cosas para encarnarlo a la perfección. En este caso, Vergara confesó que no solo aprendió a fumar, también se expuso por primera vez a las drogas para hacer más realista su participación, reseñó Infobae.

Griselda

Asimismo, señaló a la revista Aló que agradeció a Netflix la oportunidad de hacer posible el proyecto. "Hubo mucho miedo y trabajo de por medio. Pero quedé muy feliz y muy contenta".

La serie está grabada 50% en español y 50% en inglés, y los actores, en su mayoría colombianos, fueron seleccionados por Vergara.

"Fue emocionante porque yo quería hacer un proyecto que se sintiera real. Poder trabajar de la mano de productoras o proyectos desarrollados en Latinoamérica siempre ha sido un reto, dejar Los Ángeles por meses enteros para luego regresar no es tan sencillo como parece. Sin embargo, siempre he admirado el talento latino y sobre todo el colombiano. Para este proyecto, no tuve que abandonar mi hogar, sino que pude traerme a todos estos actores espectaculares para trabajar a mi lado y pude elegir a los actores que yo quise para hacer esta serie", comentó.

Netflix describe la serie como: "La mezcla letal de encanto y brutalidad de Griselda la ayuda a manejarse con soltura entre los negocios y la familia, y le granjea el apodo de 'la Madrina'".

Además, el reparto está integrado por Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito y, en su primer papel, Carolina Giraldo (Karol G). Eric Newman y Andrés Baiz, directores de Narcos y Narcos: México son los creadores del proyecto audiovisual.

Incómoda entrevista

Durante su paso por España para continuar la gira de medios de la serie, Vergara fue invitada al programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por la subestimación del conductor hacia la actriz colombiana, principalmente bajo la primicia de su personaje en Modern Family, una latina que tenía un peculiar acento al momento de modular el idioma inglés.

Al rememorar a Gloria, Motos le pidió que pronunciara nuevamente Modern Family, algo que llamó la atención de Vergara, pues no entendía la petición.

-"¿Cómo dices Modern Family?, es que en ingles pues…", dijo Motos.

-"¿Me sale mal?, ah porque tú hablas mejor el inglés que yo", le comentó Sofía, con seriedad en el rostro.

El conductor entre risas le respondió que en efecto podía hablar mejor el inglés, a lo que Sofía le preguntó: "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes en Estados Unidos? O ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".

En redes sociales, los internautas celebraron la acción de Sofía, quien no se dejó humillar ni permitió que se burlaran de ella.

Es de conocimiento público que Sofía Vergara tomó clases de inglés para poder perfeccionar su nivel y así tener un mejor acceso a la industria. Las lecciones incluyeron indicaciones para pronunciar perfectamente el idioma.

Sin embargo, Vergara ha señalado que fue una gran inversión económica, y decidió dejar de forzar la situación cuando comprendió que su esfuerzo no estaba dando los resultados esperados.

Aunque en principio pudo verse como un revés en su lucha, su característica pronunciación le valió el personaje en las 10 temporadas que duró Modern Family, además de obtener cuatro nominaciones a los Premios Emmy y los Golden Globes.