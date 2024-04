Familia imperial de Japón debuta en Instagram

Para el lunes por la noche, su cuenta verificada Kunaicho_jp tenía más de 270.000 seguidores.

La primera foto publicada fue de la pareja imperial sentada en un sofá con su hija de 22 años, la princesa Aiko, todos sonríen mientras celebran el Año Nuevo. Otras publicaciones también incluyen reuniones de la pareja imperial con dignatarios extranjeros, incluido el príncipe heredero de Brunei, Haji Al-Muhtadee Billah, y su esposa.

Un video de Naruhito dirigiéndose a simpatizantes durante las celebraciones de su cumpleaños el 23 de febrero obtuvo más de 21.000 visitas en menos de un día.

Imagen en redes

Hasta ahora, las imágenes se limitan a los deberes oficiales de la familia y no incluyen momentos privados o sin preámbulos. La agencia dijo que estaba considerando agregar actividades de otros miembros de la realeza.

"Es bueno que podamos ver un poco de sus actividades porque apenas sabemos lo que están haciendo", dijo Koki Yoneura, un estudiante de 21 años. "Es bueno que parezcan estar un poco más cerca de nosotros".

Yukino Yoshiura, también estudiante, dijo que estaba emocionada de ver más publicaciones sobre la princesa Aiko. "Aiko-sama tiene casi nuestra edad y acaba de graduarse de la universidad, así que estoy muy feliz de poder ver sus imágenes", dijo mientras llamaba a la princesa con el respetuoso honorífico sama.

Sin embargo, ambos dijeron que no planeaban seguir la cuenta de Instagram de la familia real.

El debut de la familia imperial japonesa en las redes sociales se produce 15 años después de que la familia real británica se uniera a X, anteriormente Twitter, en 2009.

"De hecho, asumí que ya tenían uno. Así que me sorprende que ahora lo estén haciendo", dijo Daniela Kuthy, una estudiante estadounidense. Agregó que el contenido parecía muy limpio de relaciones públicas, pero eso no era necesariamente algo negativo.

La familia

El padre de Naruhito, el emperador emérito Akihito, quien abdicó al trono en 2019, y su esposa fueron populares durante su tiempo. Pero actualmente, los fanáticos de la familia real pertenecen en gran medida a generaciones mayores.

Los funcionarios del palacio habían considerado usar las redes sociales para que más personas se interesaran en la familia y sus actividades. El año pasado, la agencia creó un equipo de expertos para estudiar los efectos del uso de las redes sociales en la familia imperial.

La agencia se había vuelto cautelosa después de que la sobrina del emperador, Mako Komuro, y su esposo plebeyo se enfrentaran a una severa reacción violenta en redes sociales y en los tabloides por preocupaciones sobre la situación financiera de su suegra, lo que provocó que su matrimonio se retrasara. La princesa se negó a recibir una dote, ya que el público no celebraba plenamente su unión.

La exprincesa dijo que, en ese momento, sufrió un trauma psicológico debido a los ataques de los medios, incluidos los de Internet.

Los expertos dicen que las redes sociales podrían ayudar a acercar a la familia real a la gente y dar a la agencia la capacidad de controlar la narrativa y responder a la desinformación, pero persisten las preocupaciones sobre cómo la monarquía más antigua del mundo puede ser amigable sin perder su nobleza o evitar escándalos.

La cuenta no sigue a nadie ni interactúa con el público. Los usuarios no pueden comentar las publicaciones y solo pueden presionar el botón "Me gusta".

Aquellos que quieran enviar mensajes a la familia imperial deben usar el sitio web oficial.

FUENTE: AP