Familia de Juan Gabriel de luto tras muerte de nieto del cantante

"Cómo una madre y un padre comienzan a expresar el dolor que se siente en cada célula de nuestro cuerpo cuando las esperanzas y sueños que tenías para tu hijo recién nacido se han ido en un instante... nuestro hijo, Elijah Jedidiah Aguilera, nació y ha pasado a la eternidad el 8 de julio de 2024. Mi corazón me duele tanto físicamente que no tengo palabras por tantas lágrimas llenas de amor", escribió Simona Florentina Aguilera en Instagram sobre el nieto de Juan Gabriel Tantas lágrimas.

"Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elijah, pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está: con nuestro señor y salvador, nuestro padre celestial. Me regocijo por Elijah, pero lloro por este dolor terrenal que duele tan profundo. Cada célula de mi cuerpo quiere y sufre de retenerlo y tenerlo en casa con nosotros... mis brazos están vacíos, me duele el corazón; mi cuerpo tiene todas las señales de mi hijo, pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco hasta dormir?. Mis brazos se sienten tan vacíos", agregó la esposa de Iván Aguilera.

Funeral del nieto de Juan Gabriel

Ante el trágico hecho, Simona Florentina pidió comprensión y apoyo.

"Te amo señor y confío en ti. Dame tu fuerza en este tiempo porque soy tan débil, que no puedo estar de pie. Ayúdanos señor y fortalécenos. Necesitamos la fuerza de Dios más que nunca. Por favor, oren por mi corazón, el corazón de mi esposo y el corazón de nuestros hijos, Ivan y Florentina", expresó, al indicar que próximamente dará detalles sobre el funeral del pequeño.

"Necesitamos un momento para estar a solas con Dios y pronto tendremos un anuncio para el dulce funeral de nuestro hijo. Mamá te ama, mi dulce pequeño Elijah. Duerme con los ángeles celestiales, mi dulce niño", finalizó Simona Florentina Aguilera.

El pequeño Elijah era el tercer hijo de Iván Aguilera y Simona Florentina.