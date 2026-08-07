viernes 7  de  agosto 2026
CONTROVERSIA

Hijos de Perez Hilton estaban en casa minutos antes de transmisión en TikTok

En la misiva la familia especificó que actualmente la familia tiene como prioridad ayudar a los menores a recuperarse del impacto que vivieron

El bloguero Pérez Hilton.&nbsp;

El bloguero Pérez Hilton. 

Captura de pantalla/Youtube/ABC7
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Familiares de Perez Hilton continúan revelando detalles sobre la crisis que sufrió el bloguero de 48 años. En nuevo comunicado, se dio a conocer que los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez estaban en la casa momentos antes de que el bloguero iniciara la transmisión de Tiktok.

“Apenas unos minutos antes de la transmisión pública en vivo, los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez se encontraban dentro de la casa. Cuando se hizo evidente que Pérez estaba sufriendo una grave crisis de salud mental y se estaba autolesionando, huyeron de inmediato para proteger a los niños y evitar que presenciaran más traumas”, señala el comunicado.

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En la misiva también se especificó que actualmente la familia tiene como prioridad ayudar a los menores a recuperarse del impacto que vivieron.

“Nuestra máxima prioridad ahora mismo es ayudar a los niños a empezar a recuperarse de lo que vivieron. Una parte importante de ese proceso es permitirles regresar a casa de forma segura y empezar a reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”.

Hilton es padre de Mario, de 13 años, Mia, de 11, y Mayte, de 8, quienes viven en Miami.

En el mismo comunicado, la familia pidió a la prensa y seguidores de Hilton respetar la privacidad de la familia.

"Por favor, permitan a sus hijos la privacidad y el espacio que necesitan durante este momento inimaginablemente difícil".

Crisis

Mario Armando Lavandeira Jr., nombre de pila del bloguero, fue hospitalizado la noche del 4 de agosto, luego de que durante una transmisión por TikTok se autolesionara hasta sangrar. El hombre fue sacado de su hogar en Florida por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSCO).

Según informaron previamente las autoridades, los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de personas que habían visto el live.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que Pérez Hilton se encontraba solo en la vivienda al momento de la grabación.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, dijo el portavoz de la MDCSO en un comunicado enviado a la revista People.

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