La princesa Eugenia se convierte en madre por tercera vez

Edoardo Mapelli Mozzi, la princesa británica Eugenia de York y la princesa británica Beatriz de York a la salida del tradicional servicio navideño de la Familia Real en la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, el 25 de diciembre de 2025.

MIAMI.- La familia real británica da la bienvenida a una nueva integrante, pues la princesa Beatriz y su esposo, Jack Brooksbank, se han convertido en padres por tercera vez.

A través de un comunicado oficial en las redes sociales de la familia real se anunció el nacimiento de la primera niña de la pareja, quien se une como la hermana menor de August Philip Hawke, de cinco años, y Ernest George Ronnie, de tres. El nombre de la pequeña aún no ha sido revelado.

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"Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar el nacimiento de su hija, el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:20 horas en un hospital de Lisboa, Portugal. La bebé nació con un peso de 2,9 kg (6 libras y 9 onzas)", reza el comunicado.

“Sus majestades el rey y la reina y otros miembros de la familia real se mostraron encantados de haber sido informados de la noticia”, concluía el mensaje que acompañaba una fotografía de la recién nacida.

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Sucesión

Por su parte, la princesa Eugenia compartió la misma foto en su Instagram y añadió: "¡Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de nuestra niña Brooksbank! Estamos completamente enamorados de nuestra pequeña"..

La revista People informó que la pequeña nació en Portugal, donde la familia reside parte del año.

La nueva integrante se une a la línea de sucesión al trono británico, situándose en el puesto número 15, y es antecedida por su madre y sus dos hermanos.