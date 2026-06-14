domingo 14  de  junio 2026
EEUU

Trump celebra su cumpleaños con la expectativa de la firma de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Una delegación de Qatar llegó este domingo a Teherán en medio de altas expectativas sobre la posible firma de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme

El presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra esta noche su 80 cumpleaños con un gran espectáculo de lucha en la Casa Blanca y la esperanza de culminar el evento con la firma de un acuerdo preliminar con Irán que, en teoría, reabre el estrecho de Ormuz y comienza 60 días de negociaciones con la República Islámica para solventar la situación de su programa nuclear, de los activos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas y la crisis anexa entre Israel y Hezbolá en Líbano.

De momento, una delegación de Qatar llegó este domingo a la capital de Irán, Teherán, como representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en medio de altas expectativas sobre la posible firma este domingo de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme.

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La agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó la llegada de esta representación qatarí para "revisar los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático y consultar con funcionarios de la República Islámica de Irán", de momento sin dar más detalles.

Además, fuentes europeas indicaron a la agencia Bloomberg que los términos del acuerdo aún deben ser aprobados por el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei. De momento, las autoridades iraníes todavía están llevando a cabo una "evaluación detallada" del acuerdo propuesto, según la agencia semioficial de noticias Fars, que citó a una fuente informada cercana al equipo negociador iraní que no identificó.

Cruces de declaraciones

A última hora de esta pasada noche, el presidente Trump daba por seguro que la firma va a ocurrir hoy en una reunión por videoconferencia con la participación del vicepresidente estadounidense JD Vance, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab y representantes de Qatar y Pakistán, según fuentes próximas a las negociaciones a la cadena Al Arabiya.

La afirmación de Trump llegaba al final de un día de promesas y desmentidos. Mientras el primer ministro de Pakistán y gran mediador en las conversaciones, Shehbaz Sharif, consideraba inminente la firma del acuerdo, desde el Gobierno iraní se avisaba que todavía había flecos por cerrar y que en modo alguno iban a aceptar que Trump usara la firma del acuerdo preliminar como maniobra de "propaganda" durante su cumpleaños.

Trump estará pendiente de lo que ocurra mientras su gente termina de preparar el gran espectáculo de artes marciales mixtas que se celebrará en el jardín de la Casa Blanca en Washington D.C., y que también conmemorará los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Nuevos combates en el Líbano

En lo que concierne al Líbano, el Ejército israelí ha vuelto a emitir este domingo órdenes de evacuación forzada a 29 localidades del sur libanés, tras denunciar nuevos ataques de las milicias de Hezbolá, en nuevos combates que han dejado un civil fallecido.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, confirmó esta mañana nuevos ataques aéreos israelíes en la zona ubicada entre las ciudades de Haddatha y Haris, en el distrito de Bint Jbeil, y en la ciudad de Dweir, en el distrito de Nabatiye.

Hezbolá, por su parte, anunció un ataque esta mañana contra "una concentración de vehículos y soldados del Ejército israelí" en la ciudad de Majdal Zoun.

El civil fallecido, natural de la localidad de Kfar Shouba, murió en un ataque aéreo en la carretera de Msayleh, y la agencia oficial libanesa tiene constancia de "varios heridos" tras otro ataque contra la ciudad de Deir Qanoun al Nahr.

FUENTE: Con información de Europa Press

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