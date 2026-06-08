Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran "baby shower" de su segunda hija

MIAMI.- Nadia Ferreira y Marc Anthony han celebrado por todo lo alto el baby shower de su segunda hija. La modelo paraguaya y el intérprete compartieron junto a familiares y amigos en una exclusiva fiesta en donde las flores y los tonos rosa y verde fueron los protagonistas.

"Antes de conocerte, te celebramos", inicia el mensaje compartido por Ferreira junto a un álbum de fotos de la decoración de la celebración.

"Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira (@nadiaferreira)

En las imágenes se aprecia a Nadia luciendo un vestido ceñido rosa strapless con una capa puesta de lado. El outfit dejaba ver la baby bump de la modelo, quien posó en compañía de su madre y del cantante de "Flor Pálida".

La celebración se desarrolló en una locación rodeada de naturaleza. En las fotografías las rosas han sido las principales protagonistas del encuentro, las cuales decoran un jardín con una fuente en su centro y una estructura tipo bibero que en el interior estaba decorada con mesas a lo largo para recibir a los invitados.

El pastel fue el centro de atención: una carriola de antaño verde con flores rosadas y un osito de peluche en su interior. En videos publicados en redes sociales se reveló que las ruedas del cochecito se movían.

Nombre de la pequeña

Como ya lo han hecho antes, Nadia y Marc no dejan nada a la suerte.

Si bien la pareja no ha revelado el nombre de la pequeña, en la decoración no dudaron en exponer el monograma de la nueva integrante de la familia, quien llevará un nombre con la inicial de su padre, al igual que su hermano mayor, Marquito.

La M relució en varios detalles de la decoración: desde el gran monograma en la entrada de la recepción hasta gran una M hecha de rosas rosadas en el jardín.