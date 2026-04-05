domingo 5  de  abril 2026
MONARQUÍA

Familia real británica celebra la Pascua con tradicional encuentro en Windsor

Es la primera vez que Kate Middleton asiste a este oficio de Pascua desde que le diagnosticaron un cáncer a principios de 2024

Kate Middleton, el príncipe Louis, y la princesa Charlotte, salen de la capilla de St Georges en Windsor, al oeste de Londres, tras asistir al servicio de Pascua, el 5 de abril de 2026.

Kate Middleton, el príncipe Louis, y la princesa Charlotte, salen de la capilla de St George's en Windsor, al oeste de Londres, tras asistir al servicio de Pascua, el 5 de abril de 2026.

AFP/Vía Alberto Pezzali / POOL

LONDRES.- La familia real británica se mostró unida este domingo de Pascua al asistir a una misa en Windsor, al oeste de Londres, en la que fue su primera aparición pública desde el arresto del expríncipe Andrés, que no estuvo presente.

Bajo el sol primaveral, el rey Carlos III, de 77 años, y la reina Camila, acompañados del príncipe William, su esposa, Kate Middddleton; y sus hijos -George, Charlotte y Louis-, acudieron juntos a la capilla de St George's en la finca de Windsor.

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También es la primera vez que la princesa Kate asiste a este oficio de Pascua desde que le diagnosticaron un cáncer a principios de 2024.

Junto a ellos se encontraban el príncipe Eduardo y la princesa Ana, hermanos del soberano.

Decenas de personas se concentraron frente al castillo para ver a la familia real, algunos exclamando "¡Feliz Pascua!", mientras que el príncipe, la princesa de Gales y sus tres hijos saludaban a la multitud, sonrientes.

Ausentes

Además de Andrés, declarada persona non grata por los vínculos que guardaba con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, su exesposa Sarah Ferguson ni sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, fueron a la misa de este domingo.

Según una fuente real, las dos hijas de Andrés Mountbatten-Windsor habían tomado "otras disposiciones" para Pascua con "el acuerdo y la comprensión del rey". Aún así, estarán "presentes en futuras fiestas familiares", precisó la fuente.

FUENTE: AFP

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