Muere Donald Gibb, actor de "La venganza de los nerds", a los 71 años

MIAMI.- El actor estadounidense Donald Gibb, mundialmente reconocido por su interpretación del personaje "Ogro" en la franquicia cinematográfica La venganza de los nerds, falleció este martes a los 71 años. La noticia fue confirmada por su círculo familiar a través de un comunicado oficial emitido desde su residencia en Texas.

Según reportes de medios internacionales, el deceso se produjo tras varios meses de complicaciones en su estado de salud.

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La familia del intérprete manifestó su profundo pesar mediante un comunicado en el que destacaron su devoción personal y su cercanía con sus allegados y seguidores, subrayando la calidez humana detrás de su imponente presencia en pantalla.

Trayectoria

Gibb, quien poseía una estatura de 1,94 metros, logró consolidar una carrera destacada en Hollywood gracias a su capacidad para encarnar personajes de gran fortaleza física.

Si bien su papel como el rudo Fred Palowakski —conocido como "Ogro"— le otorgó notoriedad global y lo llevó a participar en diversas secuelas de la saga, su registro actoral también abarcó el género de acción.

Entre sus trabajos más notables figura su participación en la cinta Bloodsport (Contacto Sangriento), donde compartió créditos con Jean-Claude Van Damme. Asimismo, mantuvo una presencia constante en la televisión estadounidense con apariciones especiales en producciones de culto como MacGyver, The X-Files, Cheers y The A-Team.

La partida de Donald Gibb se suma a la reciente pérdida de Robert Carradine, protagonista de la misma franquicia, quien falleció el pasado mes de febrero.