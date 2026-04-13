lunes 13  de  abril 2026
REALEZA

Familia Real británica prepara grandes festejos por centenario de la reina Isabel II

La celebración busca honrar el legado histórico y la influencia cultural de la soberana tras siete décadas de servicio en el trono

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

AFP/Daniel Leal
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Familia Real británica oficializó el programa de actividades institucionales con motivo del centenario del nacimiento de la reina Isabel II, quien nació el 21 de abril de 1926 y falleció en septiembre de 2022. La agenda conmemorativa reunirá a los principales miembros de la realeza.

La celebración destaca por una serie de eventos que buscan honrar el legado histórico y la influencia cultural de la soberana tras siete décadas de servicio en el trono.

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El inicio de las celebraciones oficiales está programado para el 20 de abril. Los reyes Carlos III y Camila inaugurarán una exhibición monográfica en el Palacio de Buckingham dedicada a la evolución del estilo y el vestuario de la reina a lo largo de su vida.

Esta muestra pretende ofrecer un análisis técnico y estético de cómo la indumentaria real funcionó como una herramienta de diplomacia visual y símbolo de estabilidad institucional durante su reinado.

Actos centrales

La jornada del 21 de abril, fecha exacta del centenario, concentrará los eventos de mayor relevancia política y social. La familia real se trasladará al Museo Británico para la presentación oficial de un modelo a escala del memorial definitivo en honor a la difunta monarca.

Durante el encuentro, los soberanos mantendrán un diálogo con el equipo de artistas y arquitectos responsables del diseño, profundizando en el valor artístico de la obra que preservará la memoria de Isabel II en el espacio público.

De forma simultánea, la princesa Ana presidirá la apertura del Queen Elizabeth II Garden en Regent's Park. Este nuevo enclave botánico representa un tributo a la conexión de la soberana con los espacios naturales de Londres y se abrirá al uso ciudadano el 27 de abril.

Para clausurar las efemérides, el Palacio de Buckingham albergará una recepción de Estado. Al evento asistirán representantes de las diversas organizaciones que contaron con el patrocinio real, así como ciudadanos que también celebran su centenario este año.

En un gesto de continuidad institucional, estos ciudadanos recibirán la tradicional misiva de felicitación firmada por el rey Carlos III, consolidando el vínculo entre la Corona y la sociedad británica.

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