Miami Beach reinaugura icónico paso peatonal arcoíris en Lummus Park

MIAMI.- Miami Beach celebró la reinauguración del icónico paso peatonal arcoíris, ahora transformado en una instalación dentro de Lummus Park, a la altura de la calle 12 y Ocean Drive, un evento que contó con la presencia de la alcaldesa del condado Daniella Levine Cava , el alcalde la ciudad balneario, Steven Meiner, y funcionarios públicos de la localidad.

El proyecto inaugurado este viernes 10 de abril incluyó la reconstrucción de 3.606 ladrillos originales que habían sido retirados el año pasado, en lo que autoridades calificaron como un acto de resiliencia comunitaria.

LEGISLACIÓN Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, subrayó el significado simbólico del proyecto al afirmar:

“Hoy restauramos con orgullo el hermoso paso peatonal arcoíris de Miami Beach en Lummus Park. Le mostramos a nuestra comunidad, al estado y al mundo que el orgullo no puede ser borrado ni arrebatado. En Miami-Dade, siempre volveremos más fuertes y orgullosos que nunca”.

Mensaje de reivindicación y unidad

El comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, destacó que la restauración representa un momento de “reivindicación” para la comunidad.

“Es especialmente significativo porque es una reivindicación. Lo que fue arrebatado a nuestra comunidad ha regresado más visible, más hermoso y más prominente que nunca”, expresó.

Fernández también resaltó el apoyo de otros miembros de la comisión, incluyendo a Tanya K. Bhatt, promotora de la medida, y a Joseph Magazine, quien donó un banco con los colores del arcoíris. Además, agradeció a los llamados “aliados heterosexuales” por respaldar la iniciativa de forma unánime.

Instalación a pocos pasos del cruce original

Al estar prohibido por las leyes del estado, el nuevo paso no se encuentra directamente sobre la vía, sino dentro de Lummus Park, a pocos pasos de su ubicación original en la intersección de 12 Street y Ocean Drive.

El paso peatonal original había sido pintado con los colores del arcoíris en 2009 en honor a la comunidad LGBTQ+ de Miami Beach como símbolo de progreso, orgullo e inclusión.

La actual instalación incluye los 3.606 adoquines originales reutilizados, una placa conmemorativa donde se plasma la historia del paso peatonal para honrar a la comunidad LGBTQ+ y un banco decorativo con los colores del arcoíris.

Es significativo que el diseño incorpora incluso piezas dañadas durante su retirada, formando un mosaico que, según Fernández, “cuenta la historia de su eliminación, preservación y restauración”.

Retiro de los pasos arcoíris en Florida

En agosto de 2025, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) inició la eliminación de pasos peatonales decorativos, incluidos los de colores del arcoíris, tras actualizar sus normativas para exigir uniformidad en las señales viales.

En aquel entonces, el secretario del FDOT, Jared Perdue, justificó la medida señalando que:“No se permite el arte sobre el pavimento, y estamos eliminando todo lo que no cumpla con los estándares estatales y federales”.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis reforzó esta idea al declarar que "no permitiremos que nuestras carreteras estatales sean utilizadas con fines políticos”.

Según DeSantis, el "arte en el pavimento" se había "salido de control" y era necesario implementar estándares para que la seguridad vial no quede subordinada a mensajes ideológicos.

Esta decisión provocó la indignación en varias ciudades del estado, incluyendo Miami Beach, Orlando y St. Petersburg, donde comunidades LGBTQ+ denunciaron la medida como un intento de borrar símbolos de visibilidad.

Un contraste que también cuenta una historia

El sitio original del paso peatonal permanece cubierto con asfalto negro, lo que ha generado un fuerte contraste visual con la nueva instalación en el parque.

Fernández adelantó que propondrá designar ese lugar como el “paso peatonal de la censura” o “de la resistencia”, con el objetivo de preservar el espacio como testimonio de este capítulo en la historia de Florida.

[email protected]