lunes 13  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Christian Nodal confirma que boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta

Nodal recordó que en febrero él y su esposa quedaron en medio de un ataque armado que se suscitó entre las fuerzas de seguridad mexicana y un grupo criminal

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexico-estadounidense Ángela Aguilar asistien a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexico-estadounidense Ángela Aguilar asistien a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La unión religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido pospuesta. La celebración eclesiástica del matrimonio estaba prevista a realizarse en mayo en Zacatecas, pero los conflictos armados en la región han obligado a la pareja a tomar otro rumbo.

Así lo confirmó el propio Nodal a Grupo Telemicro. "Lo estamos posponiendo por, pues la situación cómo está México", comentó el intérprete haciendo alusión al conflicto armado que se vive actualmente en algunas regiones del país.

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"Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad?, en el carro", agregó.

Nodal recordó que en febrero él y su esposa quedaron en medio de un ataque armado que se suscitó entre las fuerzas de seguridad mexicana y un grupo criminal.

Nueva fecha

Cuando el presentador reiteró su pregunta sobre si la boda entonces no se llevaría a cabo en mayo, respondió: "Sí, se va a posponer":

Pese a la suspensión de las nupcias, Nodal no dio detalles de alguna fecha tentativa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están casados por el civil desde julio de 2024.

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