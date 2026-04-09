Exhiben accesorios de Isabel II para celebrar el centenario de su nacimiento

La reina Isabel II de Gran Bretaña asiste a un desfile de la Ley de Lealtad de las Fuerzas Armadas en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, Escocia, el 28 de junio de 2022.

MIAMI.- Con motivo del centenario de la reina Isabel II , se ha organizado la muestra "La reina Isabel II: Su vida con estilo en la que se expondrán tiaras, sombreros, vestidos, joyas y diversos accesorios de la monarca más longeva del Reino Unido. El objetivo es conocer las etapas de la vida de la monarca a través de la moda y la relación que mantenía con los diseñadores de alta costura.

La exposición se inaugura esta semana en la Galería del Rey del Palacio de Buckingham y también incluirá objetos preciados de la infancia de la difunta reina.

“Con más de 300 piezas en la exposición, se trata del análisis más exhaustivo de su colección de ropa, que espero ayude a los visitantes a comprender por qué la moda era tan importante en el papel de la Reina”, dijo a la revista People Caroline de Guitaut, curadora de la exposición.

Hallazgos

En este sentido, la curadora expone que el hallazgo de tres vestidos de lamé, uno plateado que usó cuando tenía 8 años en la boda del duque de Kent y otros dos dorados confeccionados por Jeanne Lanvin para ella y su hermana, la princesa Margarita, fue fascinante.

"Son piezas cautivadoras desde la perspectiva de la historia de la moda, e ilustran a la perfección la interacción entre París y Londres en aquella época".

"Creo que la gente aprenderá un poco más sobre ella, y la ropa es algo tan profundamente personal que se siente como estar con esa persona", agregó.

Caroline de Guitaut enfatiza que la muestra también incluye muestras de tela y bocetos de diseño con anotaciones de su puño y letra.

Son más de 4.000 piezas de la colección personal de la monarca.