Actor Guillermo Francella recibe Premio PLATINO de Honor 2026

MIAMI.- El actor Guillermo Francella será homenajeado con el Premio PLATINO de Honor por su sobresaliente trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano durante la gala de los XIII Premios PLATINO XCARET, el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

El reconocimiento pone en valor la contribución del argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano, formando parte imprescindible de la historia de nuestro audiovisual gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión.

Del éxito popular a la consagración internacional

Con una trayectoria que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

En el ámbito televisivo, su nombre quedó tempranamente asociado a algunos de los mayores éxitos de la comedia argentina, protagonizando títulos como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida. Su trabajo en este género, marcado por una extraordinaria conexión con el público, ha sido reconocido en nueve ocasiones con el premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

De forma paralela, su labor sobre los escenarios ha dado lugar a destacados éxitos teatrales como Los productores y El joven Frankenstein, de Mel Brooks; Los reyes de la risa, de Neil Simon; La cena de los tontos, de Francis Veber (obra que también dirigió en su versión de 2009); Dos pícaros sinvergüenzas; Nuestras mujeres, de Eric Assous o Desde el Jardín, versión teatral de la emblemática película de Peter Sellers que se encuentra representando actualmente. Asimismo, desarrolló su faceta como director teatral con títulos como Perfectos desconocidos, adaptación de la obra de Paolo Genovese.

Tras protagonizar diversas películas de gran popularidad entre finales de los años noventa y la primera década de los 2000, de entre las que destaca el filme mexicano Rudo y Cursi, guionizado y dirigido por Carlos Cuarón; su carrera cinematográfica atravesó un punto de inflexión con el éxito internacional de El secreto de sus ojos, una de las obras cumbre del cine iberoamericano, considerada día de hoy película de culto, dirigida por Juan José Campanella y galardonada con el Premio Oscar a la mejor película en lengua extranjera. A partir de este momento, la profundidad dramática y la profusión de personajes de creciente complejidad actoral se ha mantenido como una constante en la carrera del intérprete.

Desde entonces, ha participado en una amplia variedad de producciones bajo la dirección de cineastas como Ana Katz (Los marziano), Eduard Cortés (Atraco), Marcos Carnevale (Corazón de León), Daniel Burman (El misterio de la felicidad), o Gastón Duprat y Mariano Cohn (Mi obra maestra), manteniendo siempre una constante búsqueda de nuevos desafíos interpretativos.

Especial relevancia alcanza su interpretación de Arquímedes Puccio en El clan, de Pablo Trapero, por la que obtuvo el Premio PLATINO a Mejor Interpretación Masculina, consolidando su reconocimiento internacional en el ámbito dramático.

Su filmografía reciente incluye títulos como Los que aman, odian (Alejandro Maci), adaptación de la obra de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares; Animal (Armando Bo); o El robo del siglo (Ariel Winograd). Con la llegada del ecosistema de plataformas, protagonizó Granizo (Marcos Carnevale), estrenada en Netflix y convertida en un éxito global, así como el thriller La extorsión (Martino Zaidelis).

En televisión reciente, su participación en la serie El encargado, creada por Duprat y Cohn, se ha convertido en un fenómeno en Argentina, Latinoamérica y España, reconocimiento que se vio refrendado con el Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie en 2023.

Su último estreno, Homo Argentum, nuevamente bajo la dirección de Duprat y Cohn, ha alcanzado cifras récord de taquilla en Argentina y le ha valido una nominación al Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina en la presente edición, donde la película también compite como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

Reconocimiento

A lo largo de su trayectoria, Guillermo Francella ha construido una obra caracterizada por su versatilidad y por su capacidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, consolidando una presencia imprescindible en el imaginario audiovisual iberoamericano.

Con la concesión del Premio PLATINO de Honor, se reconoce no solo una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español.

Con este galardón, Guillermo Francella sucede a Eva Longoria, última distinguida con el PLATINO de Honor, después de que en ediciones anteriores recibieran este reconocimiento figuras del mundo iberoamericano tan destacadas como Eva Longoria (2025), Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

La entrega del Premio PLATINO de Honor a Guillermo Francella será uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios PLATINO XCARET, que se celebrará el próximo 9 de mayo en Riviera Maya (México), reafirmando el compromiso de estos galardones con la promoción y el reconocimiento del talento iberoamericano en el ámbito audiovisual.