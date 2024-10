Famosos reaccionan a la muerte de El Taiger

Jacob Forever

"En este género me llevo con la mayoría de los colegas, los respeto y los quiero mucho a todos, pero entre los pocos amigos de verdad estaba @el_taiger, la tranca, José Manuel Carbajal Zaldívar; el sentimiento de un país entero. Me siento muy triste por tu partida con tan solo 37 años. Le deseo mucha fuerza a tu familia, equipo de trabajo, amigos y seguidores. Descansa en paz y que Dios te tenga en la gloria, hermano. Las almas no mueren, vuelan muy alto y espero te reencuentres con tus padres y seas feliz en el cielo", escribió el músico Jacob Forever.