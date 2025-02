Famosos reaccionan a la repentina muerte de la actriz Michelle Tranchtenberg

Aunque las autoridades ya han iniciado la investigación y la causa de muerte se revelará en la autopsia, se cree que Tranchtenberg haya presentado complicaciones tras la cirugía.

En redes sociales, la actriz había despertado la preocupación de algunos, puesto que las últimas fotos que compartió dejaban ver cómo su cara se había adelgazado. Algunos también la acusaron de haberse sometido a algún proceso estético, a lo que ella respondió: "Un dato curioso: esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienes que odiar? Consigue un calendario".

En otra publicación dijo: "Recientemente he recibido varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica, soy feliz y estoy saludable. Tengan cuidado, los que me odian".

Reacciones

Tras confirmarse el deceso, compañeros de reparto de Michelle recurrieron a las redes sociales para enviar buenos deseos a la familia de la artista, recordarla con cariño y reflexionar sobre la importancia de mantenerse en contacto con las personas que estimas.

Rosie O'Donnell, con quien protagonizó el filme Harriet the Spy, señaló que su corazón estaba roto.

"La amaba mucho. Ella luchó los últimos años. Ojalá hubiera podido ayudar", dijo a Entertainment Tonight.

Kim Cattrall, con quien compartió en el filme Sueños sobre hielo de 2005, escribió en redes sociales: "Descansa en paz dulce Michelle".

Por su parte, Ed Westwick, quien dio vida a Chuck Bass en Gossip Girl, programa en el que Tranchtenberg interpretó a la antagonista Georgina Sparks, también compartió en las historias de Instagram un breve mensaje acompañado de una fotografía de la actriz.

"Tan triste ver el fallecimiento de Michelle. Enviando oraciones".

Melissa Joan Hart, co-estrella de Michelle en la serie de Nickelodeon Clarissa Explica Todo, lamentó la prematura partida de Tranchtenberg. "Tengo el corazón roto... ¡Tan joven, tan talentosa y tan dulce!", son las palabras que acompañan una escena del programa de televisión.

Shawn Ashmore, expareja de la actriz, recordó la personalidad de Michelle y sus programas favoritos.

"Ella era una persona increíble y siempre recordaré los años que pasamos juntos con cariño. Ella era cariñosa, extravagante y nunca dejaría pasar una maratón de SVU de ley y orden", comentó.

Blake Lively, protagonista de Gossip Girl, dedicó unas sentidas palabras a la actriz, recordando su risa, su fuerza en el trabajo y cómo el aroma de su brillo labial la caracterizaba.

"Ella era electricidad. Sabías cuándo entraba en una habitación porque la vibración cambiaba. Todo lo que hacía, lo hacía al 200%. Se reía a carcajadas con las bromas de alguien, se enfrentaba a la autoridad directamente cuando sentía que algo andaba mal, se preocupaba profundamente por su trabajo, estaba orgullosa de ser parte de esta comunidad e industria por más doloroso que pudiera ser a veces, era ferozmente leal a sus amigos y valiente por aquellos que amaba, era grande y audaz y claramente ella misma", escribió junto a una foto de ambas del día en que se conocieron.

Lively explicó que el brillo labial que usó durante la filmación de la exitosa serie llamaba la atención, no solo por el aroma y color, sino por cómo la complementaba para brillar.

"No solo quería brillar ante la cámara, le gustaba crear una experiencia agradable para cualquiera que estuviera a su alrededor, incluso hasta el sutil olor de su brillo de labios porque le importaban los detalles dulces".

Por último, recordó no dar por sentado la presencia de las personas y mantenerse siempre en contacto pese a la distancia.

"El tiempo pasa. Das por sentado que tienes la oportunidad de ver a un viejo amigo. Parafraseando, las verdaderas tragedias de la vida son las que te sorprenden un martes de ocio. El mundo perdió a una persona profundamente sensible y buena en Michelle. Que su trabajo y su enorme corazón sean recordados por aquellos que tuvieron la suerte de experimentar su fuego".