Fanáticos celebran en Suiza el 80 cumpleaños de Freddie Mercury

Fans se reúen alrededor de la estatua en Ginebra del icónico Freddie Mercury en honor a su 80 cumpleaños.

MONTREUX, Suiza.- Miles de seguidores de la banda Queen cantaron y celebraron el sábado frente a la estatua de Freddie Mercury en Montreux, Suiza, en lo que hubiera sido el 80 cumpleaños del legendario cantante británico.

Con trajes extravagantes que reflejan el estilo de Mercury, los fanáticos se congregaron en honor al artista en la localidad suiza donde se radicó en sus últimos años e hizo sus últimas grabaciones.

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"Es un cumpleaños especial, había que hacer el esfuerzo de venir a celebrar a Freddie", comentó Sonia, quien llegó desde Canberra.

Los aficionados llegaron de todas partes, incluyendo la localidad de Feltham, cerca del aeropuerto londinense de Heathrow, donde la familia de Mercury, de origen parsi, se radicó después de huir en 1964 de Tanzania.

La estatua de bronce de Mercury en pose trinufal, erigida en 1996 sobre el lago Ginebra, fue adornada con globos, flores y tributos dejados por sus seguidores.

El aprecio por Queen y el talento de Mercury ha crecido desde su muerte en 1991 a los 45 años producto de una pulmonía bronquial causada por el sida.

Queen era propietaria de Mountain Studios, construido en el Montreux Casino, y grabó allí seis discos. El sitio ahora es un espacio de exhibición de la banda, donde los visitantes pueden probar la mesa de mezclas.

James Perkin utilizó la mezcladora de audio en "A Winter's Tale", la última canción que escribió Mercury y la oda de un hombre moribundo a la pintoresca tranquilidad de Montreux.

"Una canción tan hermosa que celebra la vida en ese punto de su vida", comentó Perkin, guitarrista de la banda Don't Stop Queen Now, que tocará el domingo en el cierre de los festejos.

Los cumpleaños de Freddie Mercury se viene celebrando desde 2003 y han crecido con el tiempo.

Lucien Muller, organizador voluntario del evento gratuito de cinco días, comentó a la AFP que se espera la presencia de 14 a 16.000 personas.

"Hay gente que viene todos los años. No voy a decir que es una comunidad, diría que es una familia. Todos venimos a celebrar, a festejar, a divertirnos", señaló.

Las actividades del sábado culminaron cuando la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, cortó la torta de cumpleaños.

Los aficionados cantaron "Cumpleaños feliz" antes de seguir la fiesta toda la noche.

FUENTE: Con información de AFP