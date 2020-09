Fanny Lú aboga por las mujeres con nueva canción

La intérprete de No te pido flores afirma que la nueva canción también habla de ese reclamo que, a veces, es necesario en la relación de pareja, pero que las mujeres evitan. “A los hombres claro que hay que reclamarles( risas) Creo que ese es el mayor error de la mujer: quedarse callada. Y uno jamás debe quedarse callada, y eso lo he aprendido con los años. Si hay lengua, corazón, intensión e inteligencia, es para hablar y para comunicarse. Entonces no solo hay que reclamarle a los hombres, hay que ir por la vida reclamando lo que sientas necesidad de reclamar”, sentenció.

“Esa también es una política mía de vida. Y qué bonito poder reclamarle a los hombres a través de mis canciones; me he pasado la vida haciendo canciones para que las mujeres puedan reclamar”, agregó.

En mis tacones fue gestada entre tres mujeres de distintas idiosincrasias, pero conectadas por la empatía, la música y, por supuesto, el gusto por los zapatos. A la cantante colombiana se unieron la mexicana Paty Cantú y la estadounidense Melanie Pfirrman.

La inspiración

La idea surgió hace unos años y la inspiración les llegó una noche en el estudio cuando vieron en el suelo una señal: un zapatito de una Barbie. “Hace rato que quería sacar un tema sobre los tacones por lo que significan. Son un símbolo muy poderoso para la mujer por lo que representan. Cuando te pones unos tacones te elevas. Es difícil cantar en tacones como es difícil ser mujer, pero siempre te ponen en una postura diferente, de mucho poder, de mucha seguridad y sensualidad”, contó.

“En el estudio había un taconcito de una Barbie, así que es fue el mensaje de que era hora de escribir. Pusimos el taconcito delante y es impresionante como un tacón así tan pequeño y de plástico era igual de empoderador que uno de verdad. Y empezamos a escribir muertas de la risa, porque además esa es la manera como me gusta escribir, como cuando te lanzas a improvisar”, continuó detallando cuán provechoso fue el hallazgo.

La canción también le recuerda las enseñanzas de los últimos meses en los que los tacones de muchas descansaron en sus armarios.

“Ya entendimos que todo lo que tenemos en el clóset no sirve de nada, que hay cosas mucho mas valiosas que lo material, y que los pares de zapatos que tenemos no nos hace diferente a la otra”, dijo.

“Lo bonito es que nos hemos dado cuenta de que no hay que salir a comprar todo el tiempo, porque como artista uno piensa que tiene que estrenar, que no se puede repetir. Y pues no, hay que sacar del clóset, hay que renovar y reutilizar, pero también hay que compartir y regalar”, añadió.

Pero también ha aprendido por estos días que la vida se moldea cual horma de zapato usado y que el cambio se abraza con la misma emoción que nos proporciona un par nuevo.

“Al principio uno no sabia hacia dónde salir corriendo o si iba a aguantar. Y nos hemos dado cuenta de que sí, que cada situación de la vida está para crecer y aprender. Y cuando estás dispuesto eso te lleva a lugares que no habías imaginado. La resiliencia es un término que empiezas a entender cuando la vida te da retos y eres capaz de adaptarte. Ha sido una época dura, pero que nos va a dejar mucho aprendizaje y crecimiento si lo permitimos y somos conscientes”, expresó.

“He descubierto la capacidad de crecer, de adaptarme a situaciones, de reinventarme, de aprender cosas nuevas, la capacidad de ser humana, de ser generosa y pensar en los demás”.

Una mujer amiga de las mujeres

La cantante reconoció que a veces es difícil nutrir la amistad entre mujeres, por eso en una ocasión propuso a las Naciones Unidas que el movimiento solidario para la igualdad de género HeForShe (El por Ella) se llamara SheForShe (Ella por Ella).

“Es muy difícil la amistad entre mujeres y en eso me quiero enfocar. Hay una campaña de las Naciones Unidas que se llama HeForShe, que involucra al hombre y es importantísimo involucrar al hombre en esa conversación. Pero una vez, en una reunión de ellos, les dije: ‘¿Qué tal SheForShe? Porque me he dado cuenta de que la mujer es muy competitiva. No le crees a tu amiga, porque la amiga no quiere que brilles más que ella, que te veas más linda que ella, que seas más feliz que ella”, contó.

“Y hay aprender a celebrar el éxito de los demás. Cuando una mujer brilla, brillamos todas. Y esa lección es tan difícil, por eso no avanzamos más, porque no nos ponemos de acuerdo. Si una mujer es feminista, las otras la tachan de loca, radical o marimacha. No hay una alianza entre mujeres donde nos respetemos como somos, y nos encante que la otra brille. Los hombres son más solidarios entre ellos”, recalcó.

Nombrada el pasado año Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Fanny Lú se propone educar a niñas y jóvenes para que se conviertan en mujeres líderes.

“Como embajadora de Buena Voluntad de la OEA, tengo un proyecto enfocado en la mujer, que quiero desarrollar para apoyar la campaña que vamos a hacer para empoderar a la mujer en América Latina. Es una oportunidad que me da la vida de enseñar cosas que he aprendido y de aprender de las demás”, dijo.

“El objetivo es que las niñas de América Latina crezcan con esa conciencia y que después elijan lo que quieran hacer sobre la base de conocer la historia de lo que hemos ganado, de lo que tenemos y no tenemos, de la empatía con otras mujeres que han sufrido, porque la violencia contra la mujer es producto de las desigualdades. Es una campaña que pretende informar para que las jóvenes estén mas enteradas de estos temas y que se empoderen desde chiquitas”, agregó.

La campaña a favor de la mujer vendrá acompañada de música y conciertos sobre los cuales revelará detalles más adelante.

“Eso me tiene muy contenta. Siempre busco este tipo de cosas y motivaciones que le dan sentido a mi vida y a mi carrera”.