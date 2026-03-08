domingo 8  de  marzo 2026
RELATO

María Aguilar

Narraciones que combinan vivencias y ficción con un claro propósito reflexivo

Claudio Reina

Claudio Reina

María Aguilar, mujeres costureras, limpiadoras, poetas y hasta campeonas de kung fu. Mujeres que construyen el mundo antes de que amanezca.

María Aguilar, mujeres costureras, limpiadoras, poetas y hasta campeonas de kung fu. Mujeres que construyen el mundo antes de que amanezca.

Andrea Aranda / Claudio Reina
Por Claudio Reina

María cruza el polígono cargada de cubos, fregonas y yogures caducados. Pide en las carnicerías los culotes de las chacinas y en las madrugadas mezcla cemento y levanta su propia casa. Con cinco hijos en una carretilla va a la alberca del barrio y los baña junto a las bestias, que chapotean con sus lenguas el pequeño estanque. A la noche conjura un puchero con puerro y patas de gallo y lo esconde para que los críos no lo devasten.

Limpia fábricas de lejía. Con las manos chamuscadas y el destrozo en los pies camina, callo a callo, al otro extremo de la ciudad, dejando las casas de los pudientes como los chorros del oro. De nuevo se abre paso por el extrarradio, con los cubos y las fregonas colgándole de los brazos; saca el puchero de su escondrijo y da de comer a los niños, que se gritan y golpean por la pata de gallo. Luego, esconde el puchero, agarra arena, mezcla cemento y apila piedras.

Lee además
Piezas de la nueva colección otoño-invierno del diseñador Issey Miyake en la pasarela de la Semana de la Moda de París. 
MODA

Mujeres maduras ganan visibilidad en la industria de la moda
el exito de las mujeres y la transformacion de las relaciones
OPINIÓN

El éxito de las mujeres y la transformación de las relaciones

¡Mariquilla!—le decía su padre–, ¡saca las cartas!— y María, con siete años, sacaba una baraja española y jugaba a la brisca con los tricornios mientras su familia buscaba pan más allá de los encinares.

¿No va la niña mu fresca? —preguntaba el prestañó

No tenemos ni pa’ comer, vamos a tener pa’ tela… —replicaba el padre, y María les dejaba ganar. Y ellos desaparecían entre las encinas. Y así aprendió a sobrevivir: entre sonrisas y descaro.

Ella no necesitaba reloj. Acostumbrada a amanecer con los gallos presentía al alba hasta en sus sueños más profundos. Antes de que el sol tiñera los descampados, María ya atravesaba los terrenos del amoníaco con su tarareo mañanero.

Vino de las montañas, no sabía leer ni escribir, aunque averiguó cómo garabatear las letras. Alguna mañana, una nota en la cocina declaraba “Vian ca la tial arroyo”. Visitaba a sus hermanas, cuidaba de sus hijos y atravesaba el polígono cargada de cubos y fregonas. Tenía tiempo para todos.

El día de la mujer trabajadora es suyo, como lo es también para Maruja Amores, Ani Gómez o Marina Reina. Mujeres costureras, limpiadoras, poetas y hasta campeonas de kung fu. Mujeres que construyen el mundo antes de que amanezca.

Temas
Te puede interesar

Unión americana

La falacia del "combatiente extranjero": ciudadanía, lealtad y derecho

Delcy Rodríguez y la estrategia de supervivencia del chavismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Por Daniel Castropé
Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS frente a la biblioteca municipal de Hialeah.
PROGRAMA DE AYUDA

Hialeah: preparación de impuestos gratis para familias con ingresos inferiores a $67.000

Escenario principal con música en vivo durante el Carnaval on the Mile.
FIESTA CULTURAL

El Carnaval on the Mile llena de arte y vida el corazón de Coral Gables

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida