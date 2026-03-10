Publican perturbadores videos de la mujer que atacó la mansión de Rihanna

La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

MIAMI.- Entre el cielo y la internet no hay nada oculto. Y luego de que una mujer, identificada como Ivanna Lissete Ortiz, fuera arrestada por propinar varios disparos a la mansión de Rihanna , se ha hecho público una serie de videos que compartió en sus redes sociales donde hacía perturbadoras declaraciones sobre la cantante.

Se trata aparentemente de una influencer religiosa que a través de sus plataformas constantemente compartía comentarios peyorativos sobre la intérprete de Diamond.

Ahora, se han viralizado audiovisuales en los que la mujer alegaba que RiRi tenía 'cara de diablo'. Ortiz también aseveró en diversas oportunidades que la estrella barbadense era una bruja y quería hacerle daño.

En Facebook, la mujer también ha hecho declaraciones sobre la muerte de la artista y la ha llegado a etiquetar insinuando hechos y hasta insultándola.

Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10 millones de dólares.

Reacción de Rihanna

Tras el ataque, TMZ informó que la artista abandonó la ciudad de Los Ángeles.

El lunes 9 de marzo, el portal capturó imágenes del equipo de la cantante sacando diversos artículos, bolsos y hasta equipajes de la mansión.

La tarde del domingo 8 de marzo, alrededor de la 1:15 pm, hora local, los agentes respondieron a un reporte de disparos en la residencia de la cantante en Beverly Hills. La sospechosa fue localizada y detenida sin incidentes, y se recuperó un arma, reportó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Una fuente afirmó que Rihanna se encontraba en casa en el momento del incidente, pero no está claro si estaba acompañada.