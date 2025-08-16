Fanny Lu y Yuri estrenan videoclip de "Otra partida"

MIAMI.- Después del lanzamiento de su sencillo Otra Partida, Fanny Lu presenta el videoclip junto a la legendaria Yuri . Una historia visual que retrata el poder de las amigas que no te sueltan, incluso cuando todo se derrumba.

Grabado en foros de la Ciudad de México , el video muestra una fiesta callejera llena de vida, donde la protagonista —tras una ruptura amorosa— se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes la rodean. En medio de la música y el color, decide volver a jugar “otra partida” en el amor, pero esta vez desde el amor propio.

“El video muestra ese momento en que tus amigas te dicen: ‘vamos, que la vida sigue’. Es una invitación a levantarse, a volver a creer”, comenta Fanny Lu.

El tema, que se puede escuchar en plataformas digitales, forma parte del álbum Una Vida Bien Vivida y une dos voces con trayectorias admirables. Con una fusión de pop mexicano y sonidos tropicales, “Otra Partida” representa la unión artística entre México y Colombia, y ahora cobra nueva fuerza con este videoclip cargado de emoción y celebración.

“Compartir esta canción con Yuri es un privilegio. Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar”, concluye Fanny Lu.