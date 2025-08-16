sábado 16  de  agosto 2025
MÚSICA

Fanny Lu y Yuri estrenan videoclip de "Otra partida"

“El video muestra ese momento en que tus amigas te dicen: ‘vamos, que la vida sigue’. Es una invitación a levantarse, a volver a creer”, comenta Fanny Lu

Fanny Lu y Yuri graban videoclip del tema Otra partida.&nbsp;

Fanny Lu y Yuri graban videoclip del tema "Otra partida". 

Cortesía/ 11:11 Public Relations
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después del lanzamiento de su sencillo Otra Partida, Fanny Lu presenta el videoclip junto a la legendaria Yuri. Una historia visual que retrata el poder de las amigas que no te sueltan, incluso cuando todo se derrumba.

Grabado en foros de la Ciudad de México, el video muestra una fiesta callejera llena de vida, donde la protagonista —tras una ruptura amorosa— se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes la rodean. En medio de la música y el color, decide volver a jugar “otra partida” en el amor, pero esta vez desde el amor propio.

Lee además
Carlos Vives y el Grupo Niche unen sus voces en nueva versión de La tierra del olvido. video
MÚSICA

Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsa de "La tierra del olvido"
La cantante mexicana Alejandra Guzmán. 
CELEBRIDADES

Alejandra Guzmán revela por qué fue hospitalizada

“El video muestra ese momento en que tus amigas te dicen: ‘vamos, que la vida sigue’. Es una invitación a levantarse, a volver a creer”, comenta Fanny Lu.

El tema, que se puede escuchar en plataformas digitales, forma parte del álbum Una Vida Bien Vivida y une dos voces con trayectorias admirables. Con una fusión de pop mexicano y sonidos tropicales, “Otra Partida” representa la unión artística entre México y Colombia, y ahora cobra nueva fuerza con este videoclip cargado de emoción y celebración.

“Compartir esta canción con Yuri es un privilegio. Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar”, concluye Fanny Lu.

Embed

Temas
Te puede interesar

Regresa a Miami el musical sobre la vida de Benny Moré

"She Rides Shotgun", la redención del padre

El Canario: "La música es todo para mí"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School, en el suroeste de Miami-Dade.
NUEVO CICLO ESCOLAR

Miami-Dade: Expectante y costoso regreso a clases

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 
FAMOSOS

Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

El primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe ¿Tendrá impacto en EEUU?

Te puede interesar

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Una mujer indígena aymara emite su voto en una estación de votación durante las elecciones judiciales en Laja, Bolivia, el 15 de diciembre de 2024.  video
ESTE DOMINGO

Elecciones: Bolivia decide su futuro con una izquierda fragmentada

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España).      video
CLIMA

España enfrenta incendios forestales en plena alerta por ola de calor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
GOBIERNO

¿Qué tipo de salvavidas sostiene al presidente de la Reserva Federal?