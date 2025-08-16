España enfrenta incendios forestales en plena alerta por ola de calor

Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España).

Dos mujeres usan abanico de manos para mitigar el calor abrasador que afecta el país, en Sevilla, España.

C-LM moviliza 7 medios aéreos y 27 efectivos para colaborar en los incendios en Galicia, Extremadura y CyL.

Una persona con cámara de vídeo graba un fuego en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España).

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España).

MADRID - España , que entra en su tercera semana de alerta por ola de calor, no deja de combatir los incendios que se concentran en el noroeste y el oeste, donde el ejército se desplegó para ayudar a sofocar las llamas.

Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura son actualmente los principales focos de los fuegos forestales.

SUCESOS España: Un muerto por incendios forestales en medio de la ola de calor

El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, presidió el sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales "para analizar la evolución de los incendios".

"El gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra el fuego", señaló en su cuenta de X.

Según la prensa española, Sánchez se desplazará el domingo a los dos incendios de Ourense, en Galicia (16.000 hectáreas arrasadas según las autoridades locales), y al de León (cerca de 38.000 hectáreas según el mapa en tiempo real del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales).

EuropaPress_6903330_vista_incendio_forestal_16_agosto_2025_casar_caceres_caceres_extremadura Vista del incendio forestal, a 16 de agosto de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). El fuego que se originó entre las poblaciones de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, en Extremadura, ha afectado a viviendas de la urbanización Viñas de la Mata. No se precisa cuántas casas se han visto afectadas por las llamas, pero muchas de ellas son viviendas habituales. Carlos Criado / Europa Press

Una decena de tramos de carretera permanecen cortados en el país, así como la línea de tren entre Madrid y Galicia, en pleno puente de la Asunción.

Los servicios de emergencia en Galicia enviaron mensajes de alerta a los teléfonos móviles, invitando a la población de varias decenas de localidades a confinarse.

EuropaPress_ incendio galicia Samuel, vecino de A Caridade (Cualedro) delante de su casa destruída por el fuego, igual que propiedades de sus vecinos Dosinda y José Antonio. Rosa Veiga / Europa Press

"Si recibe esta alerta mantenga la calma y lea atentamente el texto (...) Ante el avance de los incendios evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su domicilio. Si está en el exterior y no tiene un lugar donde confinarse, aléjese de las zonas afectadas".

España calor Se observan ovejas muertas tras un incendio forestal en A Caridade, cerca de Monterrei, en la provincia de Ourense, norte de España, el 14 de agosto de 2025. Una persona que luchaba contra un incendio forestal en la región de León, al noroeste de España, falleció, informaron las autoridades el jueves, elevando a tres el número de víctimas de la temporada de incendios de verano. Foto de MIGUEL RIOPA / AFP

Alejarse de las zonas afectadas

Cerca de 3.500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), movilizada en casos de graves incendios, están desplegados en los diferentes frentes más preocupantes.

El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó apoyo al ejecutivo central.

"He trasladado al presidente del gobierno que, ante una situación excepcional por las extremas condiciones meteorológicas y la acumulación de incendios, España necesita una respuesta excepcional: junto a los operativos autonómicos y la UME, necesitamos más efectivos del ejército a disposición de las comunidades autónomas", dijo.

Extremadura también presentó una petición oficial de refuerzos al gobierno central, en un país donde la extinción de incendios es responsabilidad de las regiones, y el ejecutivo central solo interviene en caso de siniestros de gran magnitud.

La región reclamó además la reactivación del Mecanismo Europeo de Protección Civil --que ya permitió el envío desde Francia de dos aviones Canadair, posteriormente retirados--, solicitando 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y 10 helicópteros anfibios.

Ola de calor- España Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

"Alerta"

España permanecerá probablemente en alerta por calor hasta el lunes, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El país está experimentando una temporada de incendios muy intensa, con más de 157.000 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Sin embargo, aún estamos lejos de 2022, cuando más de 306.000 hectáreas se convirtieron en cenizas.

FUENTE: Con información de AFP