El Canario: "La música es todo para mí"

MIAMI.- José Alberto “El Canario” reedita clásicos del ayer en su nuevo álbum Big Swing e insiste en que la buena música debe llevar un mensaje positivo a las nuevas generaciones, en medio de una sociedad que cada vez acelera más el ritmo.

“A través de la música se dan mensajes positivos para calmar las penas y los dolores, porque la música es un alivio, es alegría, es alma y corazón, es amor. Y si muestras a través de la música un odio o interpretas ciertas expresiones negativas, eso es lo que estás brindando al público. Este disco está hecho mayormente de covers que han sido éxitos, ahora con nuevos arreglos, una mezcla digital, un sonido más fresco que le da un toque especial. Nos remontamos a esas canciones del ayer que no se debe perder porque son joyas que nos dejaron”, expresó José Alberto “El Canario” en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Yo siempre he creído mucho en los conceptos, en que no se debe dejar perder toda esa buena música y todo ese legado que nos han dejado nuestros anteriores. Hay que seguir haciendo buena música como lo hicieron ellos”, agregó sobre su motivación para grabar un disco de temas antiguos.

Big Swing, que vio la luz recientemente, incluye 12 temas, entre ellos No quiero piedras en mi camino y El mulato rumbero.

El cantante recordó sus inicios hace cinco décadas y asegura que la clave para permanecer vigente ha sido no desistir de reinventarse.

“Fue difícil, pero doy gracias a Dios porque la perseverancia y la fuerza se adueñó de mí. Yo pude lograrlo, pude llegar y he podido mantenerme. Yo creo que la actualización en los artistas es una de las claves más perfectas que hay. El artista siempre debe actualizarse sin perder su norte, mantener su estilo, porque hay muchos artistas que dicen: voy a hacer reguetón porque está de moda. No necesariamente, tú puedes hacer reguetón, pero manteniendo tu estilo, tu línea, porque Celia Cruz era de la época de los años 40 y 50 e hizo un reguetón, pero manteniendo su caché, siempre poniéndole ese azúcar, ese don que tenía ella, ese dominio”, contó.

“Lo mismo hizo Tito Puente e hicieron muchos artistas de esa época, cuando no habíamos ni nacido, y se mantuvieron hasta el día de hoy vigentes, sin menospreciar la música de hoy, porque la música de hoy tiene cierta calidad y valor. Es una nueva generación que ha venido haciendo música y acaparando espacios que merecen un mérito. Y yo creo que se está haciendo buena música. Simplemente critico los mensajes en muchas de las canciones. las letras, los mensajes son muy importantes cuando nosotros pues hacemos música y damos mensajes especialmente para nuestra nueva juventud, a nuestra nueva generación. Nosotros los artistas somos ejemplos de una sociedad y yo creo que debemos de siempre mantener una línea correcta para llevar el mensaje positivo a ese público y especialmente a nuestros jóvenes, encaminar a nuestros.

Su huella en la música

En una industria en constante evolución es esencial no dejar de avanzar. Y El Canario reconoce que ha crecido, en lo personal y laboral, desde que dio los primeros pasos en su trayectoria artística, algo que hasta hoy continúa agradeciendo al público.

“He evolucionado muchísimo, porque comencé como bandboy, cargando mis instrumentos como músico. Y he aprendido a desenvolverme con el público, con los medios de comunicación. Tengo el concepto de lo que es ser un buen ser humano, un padre responsable, un amigo, un hijo. El escenario es para mí una responsabilidad, el arte es mi altar. Respeto mucho mi trabajo, porque yo me dejo a ese público que consume mi música, que es el que pone el pan de cada día en mi hogar, es el que ha contribuido a que lleve una vida como la llevo. Tengo una familia bella. Y que mis hijos sean profesionales hoy en día, también se lo debo a mi público”, expuso.

El artista, conocido por su habilidad de improvisar, asegura que su vida no hay espacio para el desorden.

“Encuentro inspiración en cualquier cosa, me entretengo con lo que sea. Trato de ocupar mi tiempo en lo que me va a dejar algo; leo cuando tengo tiempo. Soy muy organizado. Mi hija dice que soy maniático; sufro de obsesivo compulsivo. Todo tiene que estar organizado, la ropa y los zapatos en orden por color. Aprendí esa disciplina en un colegio militar y de mis padres, mi madre fue bailarina”, dijo.

“Solo improviso en la tarima con un tema, lo que sea, pero mi vida va muy organizada. Me entretengo en mi casa, casi no salgo. Arreglo la cama, me encanta cocinar; soy todólogo, hasta cabeza lavo, lo único que no he aprendido es a dar blower (secar pelo)”, agregó, entre risas.

Vivir con optimismo

“Me levanto sonriendo, doy gracias a Dios por un día más. Yo me siento un triunfante, no solo en el arte, sino en la vida, las preocupaciones. Con alegría y fe siempre”, reveló.

“La música es todo para mí, vivo silbando, aunque en mi casa no escucho música. Mi esposa a veces me dice que soy aburrido, porque siempre estoy viendo noticias, pero ¿qué más voy a ver? Las series me ponen impacientes, porque empiezo una y tengo que terminarla; me han dado 28 horas viendo series, no me despego. Y entonces digo: no puedo estar en esto. Me entretengo con las noticias”.

El nuevo álbum es bailable y contiene un bolero, género en el que se quiere volver a aventurar después de haber grabado Rodando por el mundo (2024). Adelantó que ya está inmerso en otra producción.

“Estoy trabajando en un disco que será sorpresa y en otros proyectos que vienen. El año que viene tendré la oportunidad de presentar otras cosas en las que estoy trabajando, un disco de temas inéditos, otro de mis éxitos. Y en un futuro puede ser que haga otro disco de bolero, porque me encantó la aventura y faltaron muchas cosas por interpretar. Aunque hice un disco de boleros clásicos, interpretando grandes éxitos de los años 40, 50 y 60, faltaron muchos de esa época que marcaron”, adelantó.

“Me encanta el bolero, pero no me he destacado, esa no es mi línea, porque desde temprana edad lo que me gustó fue la salsa y eso era lo que estaba de moda en Nueva York en los años finales de los años 60, principios de los 70. Quedé contagiado con esee ritmo. Y aquí me tienen, el canario salsero”.

A las nuevas generaciones de artistas que surgen hoy les aconseja dejarse guiar y mantenerse firmes en siempre dar un buen ejemplo.

“Que hagan lo que quieran, pero que lo hagan con firmeza y seriedad, firmeza, que hagan las cosas bien y se recuesten del que sabe. Escuchen al que sabe. Que sean sabios escogiendo con quién se juntan, de quién escuchan consejos. Es muy importante tener firmeza en la vida, porque recuerda que si haces algo bueno es muy difícil que se destaque. Pero si haces una cosa mala, todo el mundo te caerá arriba”, dijo.

“Hay que cuidar como uno se maneja, porque hoy tenemos el fenómeno de las redes sociales, que no ha favorecido mucho porque mucha gente no sabe usar ese aparatito. Muchos lo utilizan para desahogar inquietudes, ignorancia, aunque creo que se inventaron con el propósito de progresar”.