Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

González también admitió que utilizó una tableta, un teléfono celular y una computadora para realizar gestiones relacionadas con El Cartel Records

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee.&nbsp;

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 

Captura de pantalla/Instagram/@Mireddys
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, sumó un nuevo capítulo este 14 de agosto, cuando González reconoció bajo juramento que eliminó correos electrónicos corporativos entre 2020 y 2024.

El testimonio fue ofrecido ante la jueza Silvia Carreño Coll, en el Tribunal Federal de Hato Rey, como parte del caso que enfrenta por presunto fraude y destrucción de información clave de las empresas del reguetonero.

Durante la audiencia, González también admitió que utilizó una tableta, un teléfono celular y una computadora para realizar gestiones relacionadas con El Cartel Records.

La jueza ordenó que todos estos dispositivos sean entregados a las autoridades para extraer la información que contengan y permitir el acceso de los abogados de las corporaciones a la documentación. Además, advirtió que cualquier manipulación posterior a la entrega sería considerada desacato judicial.

El caso se deriva de una demanda presentada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, en la que acusa a González y a su hermana, Ayeicha González, de destruir archivos y comunicaciones electrónicas vinculados a proyectos millonarios, como la gira La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical.

La reclamación asciende a 12 millones de dólares e incluye señalamientos por fraude informático, sabotaje corporativo y violación de leyes de protección de datos electrónicos.

Transferencias no autorizadas

De acuerdo con la querella, las demandadas también habrían realizado transferencias no autorizadas por alrededor de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas hacia cuentas personales, situación que elevó la tensión entre las partes y llevó el conflicto a instancias judiciales federales.

Este proceso federal se suma a un litigio previo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde a inicios de 2025 se levantaron órdenes de arresto contra González y su hermana después de que entregaran documentos físicos y acceso digital a las empresas.

Dicho material incluía estados bancarios, contratos, planillas fiscales e informes de regalías, lo que permitió al artista retomar el control corporativo y cerrar esa fase del conflicto.

Ahora, con la orden de la jueza Carreño, la defensa de Daddy Yankee espera recuperar la información que, según sostienen, es fundamental para determinar el alcance de los daños económicos y la posible responsabilidad legal de González.

El caso podría extenderse en los próximos meses, coincidiendo con otros procesos relacionados con la división de bienes y el divorcio de la pareja, anunciado públicamente en 2024 tras casi tres décadas de matrimonio.

