Fans de Taylor Swift irrumpen en campaña argentina contra candidato Milei

La cuenta fue creada este mes de octubre y tiene 3.600 seguidores hasta ahora.

Embed A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

Taylor Swift en Argentina

Swift ofrecerá los días 9, 10 y 11 de noviembre tres shows en el estadio Monumental de Buenos Aires, con capacidad para más de 80.000 personas.

Las entradas, que se agotaron en apenas horas, fueron vendidas hace cinco meses.

El diputado Milei disputará el balotaje presidencial del 19 de noviembre con el postulante oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa.

"Milei es el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos nuestros derechos adquiridos", expresó el grupo de seguidores de Swift, conocida por sus críticas a las posiciones del expresidente estadounidense Donald Trump.

Un comunicado de las swifties rechaza las posiciones de Milei sobre cuestiones como el aborto y la diversidad sexual y lo critica por poner en entredicho el alcance de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en el país (1976-1983).

"Ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre no lo vamos a votar", plantea la nota, que cierra con la expresión Cheers to the resistance! (¡Salud a la resistencia!).

Otro grupo de fans argentinos, pero del grupo coreano de k-pop BTS, también repudió el 25 de octubre los dichos de odio y xenofobia de Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei, quien dijo que el nombre de la banda le remitía a una enfermedad de trasmisión sexual.

