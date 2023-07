Felipe VI se reúne con jefe de la ONU en Nueva York

Felipe VI fue invitado a almorzar por Guterres en un encuentro privado.

El monarca, además, tuvo esta tarde la entrega del primer Premio Internacional de Poesía Joan Margarit a la poeta estadounidense Sharon Olds en el Instituto Cervantes.

Este galardón es la primera edición de un reconocimiento impulsado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia del poeta Joan Margarit (1938-2021), para difundir internacionalmente la figura del autor catalán premio Cervantes y premio Reina Sofía de Poesía, entre otros, y celebrar el talento de autores destacados contemporáneos.

"El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio a Olds por ser un referente dentro de la poesía norteamericana, además de por su escritura no conformista y genuina. En su veredicto, el jurado ha destacado también su compromiso con la verdad y la presencia despiadada de la vida en su poesía, algo que adquiere especial relevancia en tiempos de la cultura de la cancelación y en una época en la que muchos piensan que una máquina puede escribir los mismos poemas que produce el desgarro de lo humano", detalló el Premio Internacional de Poesía Joan Margarit en su página web.

Sharon Olds creció en Berkeley (California), estudió en la Universidad de Standford y se doctoró en Columbia en 1972. Su primer libro de poemas se tituló Satan Says, al que le siguió The Dead and the Living, con el que obtuvo el National Book Critics Circle Award.

Felipe VI concluirá su visita a Nueva York mañana, también en la ONU, con la entrega del galardón del Congreso Internacional de Juristas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

