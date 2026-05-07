jueves 7  de  mayo 2026
CINE

Festival de Cannes inicia repleto de estrellas y con un toque español

La muestra de cine más importante del mundo, que empieza el martes, traerá una buena dosis de glamur en su famosa alfombra roja

Trabajadores cuelgan el cartel oficial del 78.º Festival de Cine de Cannes en la fachada del Palacio de Festivales de Cannes, sureste de Francia, el 11 de mayo de 2025.&nbsp;

Trabajadores cuelgan el cartel oficial del 78.º Festival de Cine de Cannes en la fachada del Palacio de Festivales de Cannes, sureste de Francia, el 11 de mayo de 2025. 

AFP/Valery Hache

PARÍS.- Javier Bardem, Cate Blanchett, Adam Driver, Scarlett Johansson... El Festival de Cannes prepara una edición cargada de estrellas y con una fuerte presencia del cine español en competición por la Palma de Oro. La muestra de cine más importante del mundo, que empieza el martes, traerá una buena dosis de glamur en su famosa alfombra roja.

Y eso pese a la ausencia notable de filmes de los grandes estudios de Hollywood, a diferencia del año pasado con Misión imposible y un Tom Cruise que enloqueció al público.

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En esta edición, 22 películas aspiran al máximo galardón, entre cineastas habituales de la Croisette, como el español Pedro Almodóvar, el rumano Cristian Mungiu o el japonés Hirokazu Kore-eda —estos dos últimos ya con sendas Palmas de Oro—, y una decena de directores que debutan en la selecta lista de candidatos.

"El cine se encuentra en un estado de productividad creativa absolutamente formidable", dijo Thierry Frémaux, delegado general del certamen, al anunciar los filmes seleccionados entre los más de 2.500 largometrajes de 141 países que recibieron los organizadores.

A nivel de directoras, sólo cinco figuran en la competición, menos que en la edición precedente donde hubo siete, la cifra máxima en la historia de la muestra. Destaca la austriaca Marie Kreutzer (La emperatriz rebelde), que presentará Gentle Monster, con Léa Seydoux y Catherine Deneuve.

Séptima vez para Almodóvar

El cine español está especialmente presente con tres títulos, una cifra histórica para la cinematografía de ese país.

Además de Almodóvar, que con Amarga Navidad aspira por séptima vez a coronarse en Cannes, Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido, con Javier Bardem dando vida a un padre director de cine que le ofrece un papel a su hija actriz.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como los Javis, se estrenan a lo grande en el certamen con La bola negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto.

Esto demuestra que existe "un cierto movimiento en el cine español", recordó Frémaux. "Este país sigue produciendo artistas formidables".

Otras cintas en liza destacadas son Paper Tiger, del estadounidense James Gray, con Scarlett Johansson y Adam Driver, y Minitaur, del cineasta ruso en el exilio Andrey Zvyagintsev, sobre la burguesía rusa que se enfrenta al reclutamiento para la guerra.

El jurado, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, anunciará el 23 de mayo su palmarés y a la sucesora de Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi.

Entre los grandes nombres que también pasarán por la Croisette este año están el neozelandés Peter Jackson, autor de la trilogía de El señor de los anillos, y la legendaria artista estadounidense Barbra Streisand, de 84 años. Ambos recibirán una Palma de Oro honorífica.

"La mano de Dios" en la gran pantalla

El cine latinoamericano, pese a estar ausente en la competición —algo que no sucedía desde 2022--, sí que está bien presente en otros apartados.

En Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia, Valentina Maurel, de Costa Rica, muestra Siempre soy tu animal materno, en la primera representación de este país en la selección oficial. Y la chilena Manuela Martelli, que ya estuvo hace unos años en una sección paralela con 1976, presenta El deshielo.

Fuera de competición, se verá el nuevo largometraje del actor mexicano Diego Luna detrás de la cámara: Ceniza en la boca, una adaptación de la novela de Brenda Navarro sobre dos hermanos que viajan a España para reunirse con su madre.

Y un documental argentino sobre El partido, que reconstruye el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México de 1986, donde Diego Maradona protagonizó el "gol del siglo" y el de "la mano de Dios".

En la Quincena de Cineastas, dedicada a los nuevos talentos, sobresalen La muerte no tiene dueño, del venezolano Jorge Thielen Armand, con Asia Argento en el papel de una heredera de una plantación que quiere vender, y La perra, de la chilena Dominga Sotomayor, cuyo reparto incluye al conocido actor brasileño Selton Mello (Aún estoy aquí).

FUENTE: AFP

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