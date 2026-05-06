Gasolinera de Hialeah ofrece combustible a $1.99 por galón este miércoles

HIALEAH. - En medio del incremento sostenido en los precios del combustible en Florida, una estación de servicio de Hialeah vende este miércoles gasolina a $1.99 por galón como parte de una iniciativa impulsada por empresas privadas del sur del estado.
La promoción se desarrolla en la gasolinera ubicada en 1598 W 68 TH ST y permanecerá disponible hasta las 2:00 p.m. o hasta agotar la disponibilidad prevista para la jornada.
Según los organizadores, cada conductor podrá cargar un máximo de 10 galones y el acceso se realiza por orden de llegada, por lo que desde horas tempranas comenzaron a observarse vehículos en el área.
La actividad es promovida por UniVista Insurance y Loyalty Insurance, compañías que aseguraron que la iniciativa busca ofrecer un respiro económico ante el impacto del costo de vida y el aumento del combustible.
Mientras tanto, datos de AAA ubican el promedio de la gasolina regular en Miami-Dade en $4.37 por galón este miércoles, cifra cercana al promedio estatal de $4.46.
“Este evento es una forma directa de apoyar a nuestra comunidad”, afirmó Iván Herrera, director ejecutivo de UniVista Insurance, al referirse a la jornada especial realizada en Hialeah.