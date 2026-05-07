jueves 7  de  mayo 2026
ELECCIONES

Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

El hijo mayor del presidente estadounidense aventaja al gobernador de Florida en las plataformas Kalshi y Polymarket, donde aparece como el quinto aspirante mejor situado del partido

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.

DLA IA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald J. Trump, supera al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como el republicano con más probabilidades de ganar la nominación presidencial del partido en 2028, según los datos más recientes de los mercados de predicción en línea Kalshi y Polymarket.

Las cifras, registradas esta semana, ubican a Trump Jr. en un 6,6 % en Kalshi y un 3 % en Polymarket, mientras que DeSantis aparece con un 4,2 % y un 2 % respectivamente, en un contexto marcado por la pérdida sostenida de capital político del mandatario estatal a pocos meses de concluir su mandato.

Lee además
El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas
Byron Donalds.
ENCUESTA

Donalds amplía ventaja en primaria republicana para gobernador de Florida y alcanza 54% de apoyo

Campo dominado por Vance y Rubio

Aunque Trump Jr. y DeSantis se disputan posiciones en la mitad de la tabla, ambos quedan lejos de los favoritos. El vicepresidente JD Vance se mantiene como el aspirante con mayores probabilidades en ambas plataformas, con un porcentaje cercano al 38 % en Kalshi tras haber rondado el 52 % a comienzos de 2026.

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, protagoniza el ascenso más significativo de los últimos meses y figura como segunda opción, con cifras que oscilan entre el 21 % y el 25 % según la plataforma. El comentarista Tucker Carlson aparece en tercer lugar, con alrededor de un 4 %.

Las encuestas estatales y nacionales refuerzan ese mismo orden. Sondeos recientes citados por medios especializados sitúan a Vance al frente de las preferencias del electorado republicano, seguido por Rubio, cuyo respaldo ha crecido en los últimos meses entre votantes y operadores políticos cercanos a la Casa Blanca.

Declive de DeSantis

El gobernador de Florida, autodenominado en otras épocas como el referente de la ‘America’s Governor’, atraviesa un descenso continuado en las apuestas políticas.

Cuando el ejecutivo estatal intentó disputar la nominación presidencial frente a Trump en el ciclo previo, su campaña se vio mermada por una pérdida de impulso temprana, y los traders de Kalshi y Polymarket reflejan ahora un escepticismo persistente sobre sus opciones de un nuevo intento.

A DeSantis solo le quedan unos meses al frente de la Florida, ya que la Constitución local le impide presentarse a un tercer mandato consecutivo.

Trump no descarta un cargo en su gabinete

El descenso del gobernador en los mercados coincide con un cambio de tono por parte del Presidente.

En una entrevista con Newsmax difundida el 1 de mayo, Trump elogió la gestión de DeSantis y dijo que podría considerarlo para un puesto en el gabinete una vez concluya su mandato como gobernador a comienzos del próximo año.

La declaración abrió de inmediato un debate sobre la viabilidad operativa de una eventual incorporación, dado el historial de fricciones entre el círculo de DeSantis y figuras clave del entorno presidencial.

La principal de esas fricciones es la que mantiene con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien fue una pieza fundamental en la primera campaña a la gobernación de DeSantis en 2018, antes de un quiebre definitivo entre ambos.

Tras esa ruptura, Wiles regresó al entorno de Trump y comandó la operación que condujo al republicano de regreso a la Casa Blanca en 2024, hasta convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia.

Trump Jr.

El ascenso de Trump Jr. en los mercados ocurre pese a que él mismo no ha confirmado intención alguna de postularse. Reportes recientes recogidos por medios estadounidenses indican que el hijo mayor del mandatario nacional carece de planes concretos y se concentra en sus actividades empresariales, entre ellas su rol como asesor de la propia Polymarket, plataforma en la que su firma 1789 Capital realizó una inversión.

Una encuesta del Center Square Voters’ Voice citada por la documentación pública de Polymarket reflejó que solo el 24 % de los votantes republicanos respaldaría una candidatura de Trump Jr. en 2028, mientras que un 38 % se inclinó por Vance.

Esos datos sugieren que su preeminencia en los mercados de predicción se sustenta más en su capacidad de influencia dentro del movimiento MAGA y su apellido que en una base electoral consolidada.

Temas
Te puede interesar

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

¿Qué esperan los venezolanos del señor Trump?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

La promoción se desarrolla en la gasolinera ubicada en 1598 W 68 TH ST en Hialeah.
ALIVIO TEMPORAL

Gasolinera de Hialeah ofrece combustible a $1.99 por galón este miércoles

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Familiares de inmigrante fallecido abogan por la caridad de la comunidad para repatriar sus restos. 
SOLICITAN DONACIÓN

Familia de cubano fallecido bajo custodia de ICE pide ayuda para cremarlo y repatriar sus cenizas

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.
ELECCIONES

Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.
CONTAGIO

Una azafata de un avión de KLM, hospitalizada en Ámsterdam por posible contagio por hantavirus