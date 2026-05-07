Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

MIAMI. - Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald J. Trump, supera al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como el republicano con más probabilidades de ganar la nominación presidencial del partido en 2028, según los datos más recientes de los mercados de predicción en línea Kalshi y Polymarket.

Las cifras, registradas esta semana, ubican a Trump Jr. en un 6,6 % en Kalshi y un 3 % en Polymarket, mientras que DeSantis aparece con un 4,2 % y un 2 % respectivamente, en un contexto marcado por la pérdida sostenida de capital político del mandatario estatal a pocos meses de concluir su mandato.

Campo dominado por Vance y Rubio

Aunque Trump Jr. y DeSantis se disputan posiciones en la mitad de la tabla, ambos quedan lejos de los favoritos. El vicepresidente JD Vance se mantiene como el aspirante con mayores probabilidades en ambas plataformas, con un porcentaje cercano al 38 % en Kalshi tras haber rondado el 52 % a comienzos de 2026.

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, protagoniza el ascenso más significativo de los últimos meses y figura como segunda opción, con cifras que oscilan entre el 21 % y el 25 % según la plataforma. El comentarista Tucker Carlson aparece en tercer lugar, con alrededor de un 4 %.

Las encuestas estatales y nacionales refuerzan ese mismo orden. Sondeos recientes citados por medios especializados sitúan a Vance al frente de las preferencias del electorado republicano, seguido por Rubio, cuyo respaldo ha crecido en los últimos meses entre votantes y operadores políticos cercanos a la Casa Blanca.

Declive de DeSantis

El gobernador de Florida, autodenominado en otras épocas como el referente de la ‘America’s Governor’, atraviesa un descenso continuado en las apuestas políticas.

Cuando el ejecutivo estatal intentó disputar la nominación presidencial frente a Trump en el ciclo previo, su campaña se vio mermada por una pérdida de impulso temprana, y los traders de Kalshi y Polymarket reflejan ahora un escepticismo persistente sobre sus opciones de un nuevo intento.

A DeSantis solo le quedan unos meses al frente de la Florida, ya que la Constitución local le impide presentarse a un tercer mandato consecutivo.

Trump no descarta un cargo en su gabinete

El descenso del gobernador en los mercados coincide con un cambio de tono por parte del Presidente.

En una entrevista con Newsmax difundida el 1 de mayo, Trump elogió la gestión de DeSantis y dijo que podría considerarlo para un puesto en el gabinete una vez concluya su mandato como gobernador a comienzos del próximo año.

La declaración abrió de inmediato un debate sobre la viabilidad operativa de una eventual incorporación, dado el historial de fricciones entre el círculo de DeSantis y figuras clave del entorno presidencial.

La principal de esas fricciones es la que mantiene con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien fue una pieza fundamental en la primera campaña a la gobernación de DeSantis en 2018, antes de un quiebre definitivo entre ambos.

Tras esa ruptura, Wiles regresó al entorno de Trump y comandó la operación que condujo al republicano de regreso a la Casa Blanca en 2024, hasta convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia.

Trump Jr.

El ascenso de Trump Jr. en los mercados ocurre pese a que él mismo no ha confirmado intención alguna de postularse. Reportes recientes recogidos por medios estadounidenses indican que el hijo mayor del mandatario nacional carece de planes concretos y se concentra en sus actividades empresariales, entre ellas su rol como asesor de la propia Polymarket, plataforma en la que su firma 1789 Capital realizó una inversión.

Una encuesta del Center Square Voters’ Voice citada por la documentación pública de Polymarket reflejó que solo el 24 % de los votantes republicanos respaldaría una candidatura de Trump Jr. en 2028, mientras que un 38 % se inclinó por Vance.

Esos datos sugieren que su preeminencia en los mercados de predicción se sustenta más en su capacidad de influencia dentro del movimiento MAGA y su apellido que en una base electoral consolidada.