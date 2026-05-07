María Corina Machado: "El desmantelamiento de la represión es indispensable para una genuina transición"

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, "sin restricciones", de cada uno de los venezolanos que fueron "secuestrados por razones políticas"

CARACAS.- La líder opositora, María Corina Machado , destacó a través de sus redes sociales que el desmantelamiento de la represión es una condición indispensable "para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela".

En este sentido, la también Premio Nobel de la Paz indicó que los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen chavista deben ser liberados.

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"Debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas", subrayó la noche del miércoles.

Machado agradeció el informe presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en el país, así como el "firme llamado" del secretario general del organismo, Albert Ramdin, para la liberación de los perseguidos.

"Tal como se ha dicho, una Venezuela estable y democrática es esencial para sus ciudadanos y para el hemisferio entero. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible", sostuvo la dirigente.

Libertad sin condiciones

Albert Ramdin, como representante de la OEA, instó a las autoridades venezolanas a "acelerar" el proceso y permitir la liberación "sin condiciones" de los presos políticos mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.

"La estabilidad regional depende de una respuesta colectiva de los Estados americanos, orientada al fortalecimiento institucional, el respeto a los derechos humanos y el acompañamiento a procesos democráticos en Venezuela", expresó Ramdin.

El diplomático agradeció la iniciativa del Consejo Permanente de mantener el tema de los presos políticos venezolanos en agenda. Además, destacó el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión denunció que, al menos, 18 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado. También habló ante la OEA que la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica siguen siendo prácticas contrarias a los derechos humanos en el país.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, presentó la actualización del informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2025 ante el secretario general de la Organización, Albert Ramdin, y embajadores de los países miembros.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/TalCual