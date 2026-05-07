Jane Fonda comparte emotivo tributo de despedida a su exmarido Ted Turner

En esta foto de archivo tomada el 6 de octubre de 2021, la actriz estadounidense Jane Fonda asiste a los premios Women in Film (WIF) 2021 que celebran "Trailblazers of the New Normal" en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California, el 6 de octubre de 2021.

MIAMI.- Ted Turner, El fundador de CNN y Turner Broadcasting System, falleció a los 87 años, según confirmó Turner Enterprises el 6 de mayo. Tras la noticia, Jane Fonda, quien estuvo casada con Turner durante diez años antes de su divorcio en 2001, le rindió homenaje en un comunicado en Instagram.

"Llegó a mi vida como un hombre gloriosamente guapo, profundamente romántico, un pirata aventurero, y nunca volví a ser la misma", comenzó Fonda, de 88 años, en su extenso homenaje.

"Me necesitaba. Nadie me había dicho nunca que me necesitaba, y no se trataba de una persona cualquiera, sino del creador de CNN y Turner Classic Movies, quien había ganado la Copa América como el mejor regatista del mundo. Tuvo una gran vida, una mente brillante y un gran sentido del humor".

"También sabía cuidarme. Eso también fue nuevo. Sentirse necesaria y querida al mismo tiempo es transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza. Creo que yo hice lo mismo por él, pero así es como se educa a las mujeres. Se supone que los hombres como Ted no deben expresar necesidad ni vulnerabilidad. Creo que esa era la mayor fortaleza de Ted", concluyó.

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Romance y matrimonio

Fonda y Turner iniciaron un romance en 1990, después de que la actriz se separara ese mismo año de su segundo marido, el político californiano Tom Hayden. Comenzaron a verse después de que Turner consiguiera el número de Fonda, la llamara y la invitara a salir.

Finalmente, la actriz aceptó salir con él, y su relación se convirtió en un foco de atención para los medios, ya que la estrella rebelde de Hollywood y el audaz y conservador empresario parecían ser polos opuestos.

Un año después de comenzar su noviazgo, Turner y Fonda se casaron. La ceremonia, celebrada en la plantación de 3200 hectáreas de Turner en Capps, Florida, precedió a una luna de miel con su familia.

Sin embargo, su felicidad de recién casados pronto se vio interrumpida cuando Fonda afirmó que Turner le había sido infiel, apenas un mes después de la boda. Permanecieron juntos durante muchos años, aunque finalmente se distanciaron y, en el año 2000, la pareja se separó.

A pesar de su separación, Fonda y Turner mantuvieron una relación cordial, e incluso la actriz llegó a calificar a Turner como suu exmarido favorito en una subasta benéfica en 2001, el año en que solicitó el divorcio.